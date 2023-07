Jorge Pazmiño es el periodista que destapó la exclusiva de la oferta de Miguel Ángel Ramírez al Barcelona de Guayaquil, se pasó por Deportes COPE Asturias para explicar los detalles de la operación y cómo ha sentado en el país sudamericano el 'no' del técnico del Sporting al club más grande del país. e

Das la noticia un sábado y en España nos hacemos eco el lunes. ¿De dónde viene la historia?

"Nos llega la información de la negociación, pero finalmente el Sporting no le deja salir. El pasado de Ramírez en Ecuador fue muy bueno por su paso por Independiente del Valle. Hay una gran admiración y profundo respeto por su trabajo. Por eso fue considerado por el Barcelona. Era un objetivo ya desde un par de meses atrás".

¿Cómo empiezan las negociaciones del club ecuatoriano con Ramírez?

"La directiva de Barcelona le quería dar un giro al equipo. "Un salto de calidad", con Ramírez. Estas negociaciones vienen de semanas atrás y la oferta llega hace aproximadamente una semana. A mí me llega hace tres o cuatro días. El sábado pregunto y di con información: Ramírez firmaría con Barcelona.

¿Qué pretendía hacer el Barcelona de Guayaquil para sacar a Ramírez del Sporting teniendo contrato?

"La primera intención era que Ramírez negociara su salida con el Sporting. Barcelona no tenía intención de pagar una cláusula de rescisión, quería un técnico libre y la primera opción era Miguel Ángel Ramírez. La fórmula era llegar a un acuerdo con el entrenador y después buscar una salida del Sporting. Al final no se pudo dar, aunque me atrevería a decir, es mi opinión, que Ramírez el próximo año va a venir a Ecuador".

¿Crees que le seduce regresar a Ecuador?

"Estoy convencido de que le seduce mucho volver a Ecuador por lo que consiguió. Aquí el Barcelona es un fenómeno social a nivel de popularidad. Es como si habláramos de Boca o de River en Argentina o del Real Madrid en España. Es el equipo más popular de Ecuador. Si el próximo año Barcelona está de nuevo sin técnico en el mes de junio, recordemos que hay elecciones en el club, y Miguel Ángel Ramírez está sin contrato, creo que podría volver a Ecuador".