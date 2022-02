"Intentaremos ganar, por todos los medios, y seguir disfrutando del recorrido"

José Ángel Ziganda compareció ante los medios de comunicación antes de recibir en el Tartiere a la Real Sociedad B. En un partido que, de ganar, podría colocar a los azules en pustos de playoff de ascenso a Primera División.

¿Es momento de asaltar el playoff?

"Es el momento... de vivir el momento. Vivir el 'aquí y ahora'. Tenemos que pensar en el partido del sábado. Será muy igualado como todos los de Segunda. Las diferencias son mínimas, se puede ver en el desarrollo de todos los partidos de la competición. Nos tenemos que enfocar solo en este partido. Luego ya veremos cómo sucede la jornada, el fin de semana y miraremos la clasificación. Pero 'después de', no antes".

¿Hay riesgo de que el equipo se confíe ante la Real Sociedad B?

"No, creo que no. Somos profesionales y nos dedicamos a esto. Tenemos un perfecto conocimiento de a quién nos enfrentamos. Jugamos con un equipo que, en los últimos cuatro partidos fuera de casa, perdió en el 90' en Ipurúa, perdió en el 92' en El Toralín y empató contra Las Palmas y Leganés. No estamos confiados. Es un equipo que juega muy bien a fútbol, con mucha llegada y que crea muchas ocasiones. Juegan muy bien, están en los partidos. Como todos los jóvenes, han ido creciendo a lo largo de la temporada. Máximo respeto y la máxima atención posible. Tenemos opciones de ganar pero ellos vienen de victoria y tienen su 'corazoncito'; querrán ir para arriba".

¿Ves a Borja Sánchez en el esquema de El Plantío?

"Borja puede jugar en ese esquema. Tiene las condiciones para jugar en un equipo que puede transitar o en un equipo más posicional. Desde que estamos aquí hay dos jugadores que han jugado 'todo': Joan Femenías y Borja Sánchez. Si no ha jugado es porque ha tenido algún problema, molestias... Se amolda a cualquier variante. Le puedo ver en cualquier banda, de tercero en el centro del campo...".

Viendo el ritmo de los cuatro de arriba, ¿están en juego solo dos puestos de playoff?

"Están con un ritmo impresionante. Sacando muchos puntos, ganando con solvencia. Se les ve cada vez mejor, en una evolución positiva. Están marcando diferencia en cuanto al resto. La presión que llevan es grande. Se les ve superiores pero no ese 'puntito' que tenían Espanyol o Mallorca el año pasado. Entre ellos se están apretando para entrar en esas dos primeras plazas. Están haciendo un año muy bueno y, en esos momentos 'malos' que tienen, los superan. Son equipos que tienen muchas condiciones para sacar tantos partidos".

¿Te planteas repetir con tres centrales ante la Real?

"Es una posibildad. Tenemos que tener variantes y recursos para diferentes momentos del partido, emplearlos para sacar el partido adelante. Cuando llegue el sábado veremos por qué nos decidimos".

¿Es el puesto de lateral derecho el más competido de la plantilla?

"No. Hay posiciones en el campo que sí están competidos. En la portería está jugando Joan y arriba Bastón que marca diferencias, incluso Borja Sánchez jugando casi todo y en los centrales poca rotación. Pero, de medio campo hacia adelante, tenemos muchos jugadores que pueden entrar n cualquier momento. También en los laterales. No hay diferencias muy grandes entre jugadores. Tanto Carlos, que ha rendido, como Lucas, que reconoozco que me gusta y que conmigo estará siempre en la plantilla, pueden jugar. Competencia sana en esa y en otras posiciones de la plantilla".

Jugando con dos carrileros, ¿te planteas que esas posiciones las ocupen extremos?

"Sí, podría ser. Tenemos jugadores como Viti, Marco, Pierre que jugó en el Sabadell como jugador muy ofensivo, el mismo Jirka... se podrían amoldar a ese sistema".

Qué esperas del equipo de Xabi Alonso

"Que van a jugar bien. Equipo muy organizado, muy alegre, con mucha energía. Es el equipo que más corre en la competición, que más se suelta. Nos va a obligar a un gran esfuerzo físico. Tienen jugadores de calidad, que te encaran... y que en esta segunda vuelta han crecido. No podemos pensar que es un filial o que son jóvenes, vienen de dar sustsos a equipos importantes de la categoría. Máximo respeto y concentración, sabemos que es un rival importate. tendremos que hacer las cosas muy bien".

¿Tendréis un ojo puesto en la clasificación?

"Pensamos en ganar y en hacer un buen partido. El rival nos va a exigir, sólo pensamos en eso. Hacer lo que depende de nosotros y ya veremos cómo se da la jornada. No conduce a nada contar con unos puntos cuando no los tienes. Hay que intentar ganar, por todos los medios, y luego seguir disfrutando de este recorrido en el que nos estamos metiendo".

¿Cuál es el principal área de mejora que tiene el equipo en esta pelea por el playoff de ascenso?

"Tenemos margen de mejora. La principal es que seamos capaces, en este último tercio, de dar un saltito como equipo, grupo y plantilla. Ahora que puede empezar el cansancio físico o mental, que seamos capaces de soportar esos momentos. Tendremos partidos feos, trastabillados, y debemos de ser capaces de sacarlos. Que seamos capaces de gestionar ese tipo de momentos va a ser importante. Hablando de fútbol, gestionar algunos minutos de partidos y mejorar comportamientos fuera de casa. Por eso estamos ahí, para bien o para mal. También hacemos cosas muy bien y no las podemos perder"."