La Inteligencia Artificial pone nota a Oviedo y Sporting en COPE Asturias

LaLiga Hypermotion afronta su último tercio de competición. Cada vez resta menos tiempo para el tramo decisivo de campeonato, con Real Sporting y Real Oviedo aspirando a 'todo' a falta de catorce jornadas para el final.

Tras 28 partidos, el Sporting se encuentra en el 7º lugar de la clasificación, empatado a puntos con los puestos de playoff. Por su parte, el Oviedo ha logrado superar su mal inicio de temporada y, de la mano de Luis Carrión, ha ido escalando hasta colocarse a solo dos puntos del playoff de ascenso, en 10º posición.

'Informe IA' en Deportes COPE Asturias

En el capítulo de este miércoles en Deportes COPE Asturias hemos indagado en el rendimiento de los equipos asturianos en lo que va de segunda vuelta, justo antes de afrontar el último tercio de liga.





Gracias a la tecnología de Olocip, empresa fundada por EstebanGranero y que elabora informes de scouting para clubes de élite en España como el Valencia CF el CD Tenerife o el RCD Espanyol, además de clubes punteros a nivel internacional como el América de México, hemos recopilado datos interesantes sobre la marcha de Oviedo y Sporting en los siete encuentros que van de segunda vuelta.

Sebas Moyano, destacado en el Real Oviedo

"No nos basamos en el número de acciones, como suele ser habitual, sino en calidad de las acciones. Nuestro modelo IA calcula lo que sucede en el terreno de juego teniendo en cuenta la variación en la probabilidad de los jugadores cuando hacen las acciones. Lo medimos todo, acciones ofensivas, defensivas o de construcción", explica Bárbara Ugidos, directora de comunicación de Olocip en COPEAsturias.





El jugador más importante de la segunda vuelta en LaLiga Hypermotion lleva la camiseta azul del Oviedo: Sebas Moyano. La Inteligencia Artificial de Olocip coloca al canterano del Córdoba como el mejor jugador del Oviedo y de toda la SegundaDivisión desde el inicio de la segunda vuelta.

En el Oviedo los tres mejores jugadores según los minutos jugados son SebasMoyano, Jimmy y Santiago Colombatto. "Sebas Moyano es el mejor jugador de Segunda en los más de 500 minutos que ha jugado. Con sus acciones ha contribuido a que el Oviedo pudiera anotar más de cinco goles de lo esperado". Colombatto es el segundo jugador de LaLiga Hyermotion que mejores pases realiza. Junto a Abel Bretones destaca a nivel de construcción de juego.

En la parte negativa, los tres peores jugadores del Oviedo en lo que va de segunda vuelta son Borja Bastón, Dubasin y Leo Román.

Christian Joel, la 'sorpresa' del Real Sporting según la IA

A la hora de evaluar los mejores en el Sporting, la IA de Olocip valora como los tres mejores jugadores rojiblancos a Rober Pier, Nacho Méndez y ChristianJoel. "El portero no ha jugado todos los partidos porque el titular es Yáñez, pero no lo está haciendo mal. No está siendo muy destacado en cuanto a los equipos de Segunda, pero sí lo está haciendo bien en los minutos que juega", explica.





En el aspecto negativo, el jugador que más ha penalizado en los minutos que ha jugado ha sido RubénYáñez, después Juan Otero y luego Víctor Campuzano.

A nivel colectivo, el Oviedo mejor que el Sporting

A nivel de juego, el Oviedo es el 3º equipo de LaLiga Hypermotion en cuanto a la calidad de sus acciones. El Sporting está en el puesto 16º. "Eso no quiere decir que juegues mal y ganes, eso puede pasar. El Oviedo destaca por la construcción de juego".

Tanto en el caso del Sporting como en el caso del Oviedo, según Bárbara Ugidos y la tecnología de Olocip, ambos están siendo penalizados por sus delanteros. "A nivel de finalización, losdelanteros están penalizando a ambos equipos. Los dos equipos tienen una finalización negativa: sus tiros no están siendo lo efectivos que deberían", finaliza.

