Insua, MVP del Sporting: "Hacía años que no tenía un inicio de temporada tan bueno"

La solidez defensiva tiene premio. Pablo Insua ha sido elegido por los aficionados Jugador Cinco Estrellas del mes de septiembre en el Sporting. El premio reconoce el trabajo, sobre todo defensivo, aunque el central también se ha estrenado en su faceta goleadora, en una jugada de estrategia. Se muestra agradecido de recibir el premio, con el que ha posado este lunes en la Escuela de Fútbol de Mareo.

Después de ser uno de los primeros fichajes en llegar, reconoce que el trabajo de pretemporada le ha hecho llegar a un buen nivel a la competición: “La adaptación ha sido muy buena. Me siento cómodo, estoy yendo a más, trabajando fuerte. Ojalá pueda mantener este nivel. No pude hacer pretemporada estos años. Hacía tiempo que no tenía una pretemporada así".

El equipo está en Play Off, algo que pone en valor el trabajo del equipo según Insua: “Te dice que el equipo está compitiendo bien, pero no en cuanto a clasificación. Estamos todos muy pegados. Estamos contentos en el puesto en el que estamos y el objetivo es mantener esta línea”.

Llega una fase del calendario en la que vienen curvas, aunque Insua afirma que la exigencia es igual en todas las jornadas: “Son rivales que, a priori, tienen exigencia de estar arriba y luchar por ascender. De esta jornada, de los ocho primeros solo ganamos nosotros. Eso te dice lo igualada que está la competición. Da igual jugar contra el Granada o contra otro equipo. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo”. Concretamente el próximo rival será el Granada: “Es un equipo con mucho potencial, de los gallos de la categoría. De los 20 jugadores todos pueden ser titulares. Somos un equipo muy fuerte que compite muy bien y creo que tendremos nuestras opciones”.

La pareja con Cali Izquierdoz está dejando buenas sensaciones defensivas, y eso es algo clave en la categoría: "Es importante dejar porterías a cero pero estamos siendo sólidos. Salvo un partido, el resto encajamos. Sería importante dejar porterías a cero. Está claro que sumaremos más puntos si no encajamos”.