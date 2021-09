"Es injusto decir que hemos perdido por un jugador en concreto"

Tras encajar la primera derrota de la temporada, el técnico del Sporting, David Gallego destaca las cosas positivas de su equipo y defiende a su plantilla.

¿SE HA REGALADO EL PARTIDO?

Decir que se ha regalado, es insultar el trabajo y esfuerzo de mis jugadores. Cuando un equipo da todo y más, no se regala nada. Teníamos enfrente un equipazo, una plantilla espectacular. Se nos ha puesto el partido cuesta arriba dos veces y no hemos perdido la cara al partido y hemos empatado. Yo no voy a comprar que por una jugada puntual analicemos el partido. Hay más profundidad.

Si hubiéramos acabado 2-3, habríamos dicho que vaya valientes, que partidazo del Sporting. La jugada puntual no la hemos defendido bien y el análisis puede ser otro. El equipo ha hecho un partido buenísimo. Me voy jodido porque quiero ganar siempre. Pero tenemos que valorar lo que hemos hecho. Estamos en el buen camino y hay cosas por mejorar. El rival juega, no hemos estado acertados en el área y ellos sí.



VALENTÍA DEL EQUIPO, PERSONALIDAD

Teníamos que esperar quién saltaba para encontrar las ventajas. Ellos eran poderosos en los balones aéreos y en las disputas. Se ponen por delante con una cesión. La segunda es una disputa que te ganan y la tercera es un balón atrás, disputas con Blanco Leschuk, que es el jugador que más disputas gana en LaLiga… Estoy contento cuando gano, pero también hay que valorar lo que hace el equipo para ganar. Hay cosas que deben ser un aprendizaje. Era difícil ganarlos 42 partidos.



¿ES UN ACCIDENTE?

Lo positivo es que se vea al equipo así. Hay equipazos en Segunda, es difícil sumar. Que se tenga esa sensación es que estamos en buen camino. Esto es semana a semana. Toca preparar bien el partido y descansar. El equipo tiene que sentirse que es capaz de ganar a cualquier rival y en cualquier campo.



¿DA RABIA IRSE ASÍ?

Esto es fútbol. Hay cosas que por mucho que queramos no se pueden cambiar. Da la sensación de que al principio hemos tenido cierto respeto al Eibar, hemos iniciado tenebrosos. Cuando hemos tenido personalidad, el equipo ha ido creciendo poco a poco. No puedo estar contento, pero hay cosas positivas. El día del Málaga esto no tendrá consecuencias. Borrón y cuenta nueva.



¿QUÉ RESULTADO HUBIERA SIDO JUSTO?

Hubiera sido justo cualquier cosa. Ellos han tenido acierto. Yo digo que hemos hecho lo suficiente para ganar, superando adversidades. Ojo con este rival. Cada partido… a sacar puntos. Es una Liga muy complicada. Acaba de terminar el partido, pero el equipo ha hecho muchas cosas bien. Quiero que este equipo no tenga miedo a perder. Hoy ha salido cruz, pero hemos hecho cosas bien. Me voy disgustado por el resultado.



¿CRÍTICAS SOBRE MARC VALIENTE?

Creo que Marc Valiente nos da muchísimo y es injusto centrarnos en que un equipo no gana por un jugador en concreto. Marc Valiente ha tenido un error porque esto forma parte del juego. Marc Valiente nos da muchísimo. Es el primero que sabe que en esa acción ha cometido un error. Pero no podemos ser tan oportunistas. Ha generado mucho. Ganamos y perdemos todos. Desde el banquillo le he dicho que jugase con portero, me la como yo.