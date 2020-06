La incertidumbre del nuevo fútbol

SU ESTADO FÍSICO.

“A qué porcentaje estoy no lo sabría decir. Uno se guía por las sensaciones, y cada día que acumulamos entrenamientos me voy encontrando mejor. Esta semana, con fútbol ya en largas distancias, estamos intentando coger la mejor forma posible porque no hay mucho tiempo”.

EN QUÉ INCIDE ZIGANDA.

“Estamos intentando trasladar lo que hacíamos antes del parón al presente y aportar otras cosas que con el poco tiempo que llevaba (el entrenador) no había dado tiempo”.

MÁS DESCANSO QUE EL DEPORTIVO.

“Seguro que se iguala todo con el resto de jornadas. Unos tendrán más días de descanso en unas jornadas y menos en otras”.

JORNADAS CADA TRES DÍAS.

“Habrá un desgaste físico y mental por la acumulación de partidos, más el estrés de la competición para cumplir con los objetivos. El factor mental va a ser muy importante. Los partidos se harán muy largos al principio, al no tener ritmo. Serán partidos que tiendan a romperse. Tampoco tengo claro qué va a pasar, es una situación nueva a la que no estamos acostumbrados".