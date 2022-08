Iñaki Cañal en #DCA: "El 2022 no ha parado de darme alegrías"

Recién aterrizado de Münich, después de batir el récord de España en el relevo del 4x400 metros con la selección española, el atleta gijonés atiende la llamada de Deportes COPE Asturias para expresar sus sensaciones después hacer historia pero quedarse a las puertas de las medallas.

Récord de España... sin medallas.

"Estamos contentos. Hay que ver el lado positivo de esto. Un récord nacional era muy difícil de conseguir y más este, que era una marca muy cara. Cuando se batió en 2017 sirvió para ser quintos en un Mundial, que fue un hito histórico".

¿Agridulce por no conseguir medalla?

"Evidentemente. Siempre quieres aspirar a un poco más en un Europeo. Sí es cierto que no se ha celebrado si hubiera sido un tercer puesto".

¿Qué hablaste con tus compañeros del relevo después de la carrera?

"Estamos de acuerdo los cuatro en que hicimos muy buena carrera, solo había que ver los parciales de cada uno. Las medallas estaban carísimas. Al final, había que bajar de los tres minutos para estar en el bronce. Estuvimos a nueve décimas, aunque cada uno de nosotros hubiéramos rascado un poco no hubiéramos podido conseguir el bronce. Es la medalla más cara de la historia. Se han ganado Europeos con marcas peores que la nuestra en el relevo. Eso habla por sí solo. Las condiciones meteorológicas tampoco eran las mejores porque estaba lloviendo y había 16 o 17 grados. Un clima parecido al de Asturias".

El 2022 está siendo increíble para ti.

"Sí, desde que ha empezado no ha parado de darme alegrías. Estoy súper contento, he disfrutado mucho de la competición. He estado seis veces con la selección española, que es una locura. Cada vez que lo pienso...".

¿Te lo imaginabas hace un año?

"No, en absoluto. Partiendo de donde partía, sabía que la adaptación a la prueba iba a ser complicada pero el trabajo está dando sus frutos ahora mismo".