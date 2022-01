"Me impresionó cómo estaba empujando el Tartiere y me emocioné"

Se llama Miguel Ángel Prendes. Su apodo futbolístico es 'Mangel' y acaba de debutar con el primer equipo de Real Oviedo. Tiene 20 años, es de Carreño. Formado en el fútbol asturiano, en edad juvenil se lanzó hacia A Coruña para emprender una nueva aventura que desembocó en El Requexón en el verano de 2021.

Ante el Eibar, Ziganda le dio la alternativa en el minuto 69 de partido, con 1-0 en el marcador. Fue su primera aparición con el primer equipo. Hemos hablado con él de ese debut en Deportes COPE Asturias. También de sus inicios en el fútbol, sus referentes o el papel del entrenador en este sueño que está viviendo.

¿Lo has asimilado?

"Si te digo la verdad, aún estoy en una nube. Debutar en el Tartiere, delante de la afición contra un aspirante a todo como el Eibar... Estoy muy contento".

¿Te esperabas debutar?

"Pasé el COVID y me tuve que apartar una semana de los entrenamientos. A la vuelta, el míster estuvo muy cariñoso conmigo. Viendo las situaciones en los entrenamientos sí es cierto que pensé que podía participar y ayudar al equipo. Viendo cómo el míster estaba encima de mí pensé que tenía que estar preparado para lo que sea. Gracias a Dios tuve la oportunidad de salir".

Vamos hacia tus inicios en el fútbol

"Empecé a jugar al fútbol en el Victoria de Perlora, el club de Candás. En el segundo año de cadetes me fui al Roces, donde tuve un aprendizaje brutal. En mi último año en Roces hacemos una temporada increíble junto a David Iglesias, Pablo Menéndez o Berto Hórreo, que compartimos vestuario ahora en el Vetusta. A partir de ahí tuve varias opciones y decidí ir al Deportivo de la Coruña. Ahí tuve momentos buenos... y no tan buenos. Un aprendizaje. Después de tres años tenía muchas ganas de volver a casa y me salió la opción del Vetusta. No tuve ninguna duda porque apostaron mucho, siempre fue la primera opción para mí".

¿Qué pasó en A Coruña?

"Como cualquier futbolista, hay momentos en los que no tienes tantos minutos. Yo estaba acostumbrado a jugar y de repente vi que no era importante, que no tenía los minutos que me gustaría. Eso fue un aprendizaje para mí porque estaba acostumbrado a jugar siempre y ser importante. Ahí te das cuenta de que no todo es tan bonito, que tienes que esforzarte y sacrificarte cada día".

De un mal momento en el Depor, a reencontrarse en Oviedo

"Llegué al Vetusta en agosto, tarde. Con la pretemporada empezada. No estaba cómodo conmigo mismo y me costó entrar en dinámica. El míster me empezó a dar oportunidades y fui ganando confianza. Un jugador necesita confianza. Cuando tienes confianza... todo va mejor. Esta oportunidad de debutar sale gracias al trabajo diario. Con ganas de seguir mejorando y creciendo".

Volvemos al momento del debut. ¿Qué sentiste?

"Cuando estaba calentando en la banda, nos llamaron a Pombo y a mí. Ahí empiezo a asimilar que voy a debutar. Salieron Samu y Marco para darme ánimos. No te voy a mentir, estaba nervioso. Me impresionó cómo estaba empujando el Tartiere y me emocioné. Llevo desde los cinco añitos en esto e iba a cumplir la meta que todo niño sueña, que es llegar al fútbol profesional. Qué mejor que hacerlo en Oviedo, en casa. Estaba emocionado, la verdad que sí".

Y si entra ese cabezazo...

"La puso Pierre, la vi llegar y pensé: esta tiene que ser mía. Rematé fuerte pero por desgracia me salió un poco centrado. Yoel es un porterazo de Primera y me sacó una mano increíble. Esperemos que haya otra oportunidad".

¿Quién es tu futbolista referencia?

"Soy un jugador de recorrido, de despliegue físico. El trabajo que llamamos sucio de recuperar y recorrer metros. Me he fijado mucho en Capoue, ex del Watford ahora en Villarreal. También en Casemiro, por poner un ejemplo más popular. Jugadores de largo recorrido y de esfuerzo son en los que me fijo".

En el vestuario del Oviedo, ¿hay algún jugador que te esté tutelando desde que llegaste?

"Son todos muy cercanos. Los primeros días estás más tímido pero luego te vas soltando. Obeng, Jimmy y Lucas están especialmente cercanos conmigo"

¿Qué te dijo Ziganda antes de debutar?

"La verdad que me estaba poniendo la camiseta, se acercó a mí, me dio una palmadita en la espalda y me dijo que disfrutara. Que esto me lo había ganado yo, que era mío. Que hiciera lo que sabía porque el cuerpo técnico tenía total confianza en mí, y por eso estaba ahí".