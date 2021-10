"Lo importante es que desde dentro tengamos cuajo y sepamos aguantar"

El entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, valora el triunfo de su equipo ante el Málaga, segunda victoria consecutiva de los azules.

VALORACIÓN

“Nos pudimos librar del empate y de algo más. Todos decimos que a lo largo de una liga estamos donde tenemos que estar y hay rachas de partidos en los que uno tiene a favor ese azar. Hay otros partidos que se nos escaparon cuando estaban controlados y hoy, después del empate, se ha abierto mucho y no nos servía. Ahí ellos tuvieron dos ocasiones muy claras, pero nosotros también y podría haber pasado cualquier cosa. Hoy somos nosotros los que nos vamos con la sonrisa y con la sensación de satisfacer a la afición, seguro que ahora irán a casa encantados de la vida y comentando las jugadas camino de casa”.

BASTÓN

“Ha sido decisivo en la finalización. Contento por cómo vino desde el primer día. Estaña teniendo una actitud encomiable. Está muy atento a todo y a todas las variables. No ha venido solamente a meter goles, sino a hacer más cosas. Cuando una persona está metida, con ganas de ayudar y colaborar es más fácil que salga todo y que sume tantos goles”

DOS VICTORIAS SEGUIDAS

“Te vas a casa de otra manera. Entiendo a la gente, pero nosotros tenemos que ser los más templados. Hoy disfrutamos, tomaremos una cervecita, pero a pensar en el Eibar. Es un partido tremendo, durísimo. A ver cómo recuperamos. Es lo único en lo que podemos pensar. Si no hubiésemos ganado, esto sería un medio-drama. Tenemos que coger las cosas buenas. El equipo ha estado bien al inicio. Dos partidos de tres puntos y a ver si le damos continuidad en Eibar”.

IMPORTANCIA DE TRES PUNTOS EN ESTA SEMANA

“El año pasado no comenzamos ganando ningún partido de esta racha de tres puntos. Parece que da otra confianza de cara a ir a Eibar. Vamos a plantar cara. A ver si somos capaces de hacer un partidazo y sacar los tres puntos. Que esta confianza sirva para hacer las cosas bien y que se vean nuestras fortalezas”.

LUISMI Y BORJA SÁNCHEZ

“Gastón y Jimmy están jugando bien, se están llevando mucha paliza. Están sin recambio. No hemos tenido a Javi ni a Luismi. A ver si Luismi puede jugar el miércoles un poco más. Borja ha estado dos días con fiebre. No era cuestión de arriesgar y de tener alguna lesión muscular cuando el cuerpo no está para ello. Viti jugó bien, hizo un partidazo. Contentos por la actitud que tienen y la progresión que está teniendo”.

MATHEUS

“Todos los que están, tienen que sumar. No hay ningún descartado. Es importante que no pierdan la confianza ni la fe. Hay situaciones personales de gente que no empiezan a entrar y que empiezan a hacerlo de la noche a la mañana y se quedan. Matheus está trabajando bien, con ganas. Nos ha dado cosas en este tipo de partidos. En el área es un jugador habilidoso, ratonero. Estoy contento con la actitud de todos. Creo que Jirka, Pierre, Matheus y Pombo han hecho cosas. La plantilla está enchufada”.

CARLOS ISAAC

“Sufrió un esguince. Esperamos a hoy. Lo vamos a perder. Seguro que esta semana no podrá”.

¿CUÁNTAS VICTORIAS HACEN FALTA PARA QUE LA GENTE SE CALME?

“Lo importante es que nosotros dentro tengamos cuajo y sepamos lo que quermes y sepamos aguantar. Lo de fuera… cuando ganas, te alegras mucho y cuando no, lo pasan mal, se decepciona. Es el fútbol. Los que estamos dentro, los que sabemos que Borja tiene fiebre, tenemos más información, somos los que tenemos que tener más cuajo y ser más comedidos; creer en lo que hacemos”.