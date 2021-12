"Es importante que el club sea capaz de retener a los canteranos"

¿Seis puntos de partido?

Queda mucha Liga, pase lo que pase seguiremos pensando en el siguiente, la realidad dice que estamos a tres puntos del Valladolid, con un objetivo concreto y cercano. Si ganamos, cogemos a un equipo que está en playoff. El otro día dependíamos de otros equipos. El Valladolid está a tres puntos, sabemos su objetivo y dónde estaba el año pasado. Hoy, estamos a tres puntos. Si ganamos, los cogemos.

Ausencia de Calvo

Va a jugar Arribas. Plena confianza en él. Lo hizo en Ponferrada. Sabemos su competitividad, su disposición. Tanto él como Christian están preparados. Sé la capacidad y la disposición que tiene.

Javi Mier

No está entrenando con el grupo. No termina de sentirse cómodo, de poder entrenar con normalidad. Tenemos que dar una vuelta a su recuperación.

Afición a Valladolid

Muy contento. Estamos para tratar de ilusionar a la gente. Tenemos el privilegio de hacer sentir felices a la gente. Aficionados que sienten los colores. Que tengan esas ganas de animar, apoyar, de sentirse representados. Es importante que esa transmisión. Somos una representación de una gente que queremos que se sientan orgullosos.

Partido 76 en Segunda

No son muchos, pero sí. No le doy más vueltas a estas cosas. Me gustaría que hubiese más. A centrarme en el 76 y luego en el 77. Son números. En unos casos son para batirlos, en otros, cambian rápido las situaciones.

Jugadores apercibidos, ¿se habla?

No le estamos dando más vueltas. Tenemos plantilla. Tenemos otros dos centrales. Si hubiesen sido Dani y David Juntos, hubiesen jugado Alejandro y Christian. No soy una persona a la que le gusta prever. Cuando vengan, vendrán. Los que jueguen, que jueguen a tope. Cuando surja, jugará otro. Para eso estará la plantilla. Salvo Javi, el resto están disponibles.

Cómo visualiza

El Valladolid ataca mucho y bien. En casa sabemos los resultados que está consiguiendo. El Valladolid sabemos la delantera que tiene. Ha jugado mucho de medio campo hacia adelante. Tiene jugadores arriba muy diferenciales; las bandas, los delanteros. Son agresivos y verticales. Nos van a exigir sin balón, pero tenemos nuestras armas. Vamos a ir a jugar de tú a tú. Será exigente, pero esperemos exigirles a ellos.

¿Cambio de sistema?

Casi siempre os digo, y es verdad, que no tengo claro el once. Ya veremos a ver. Me planteo darle vueltas. Tenemos a todos, tenemos variantes, venimos de hacer un buen partido. Fuera de casa no estamos tan bien. Tengo tiempo de aquí al domingo. Puede que haya cambios o puede que no.

Cantera

Es vital para el club. Para cualquier club que se precie de tener unos valores. Es mi forma de pensar, que es vital que haya jugadores de la casa. Con unos valores que marcan el espíritu del club. Si algo les define es el compromiso que tienen con el club. La disposición y disponibilidad que tienen. Ya son unos grandes referentes en el club. Son un perfil bajo, no llaman la atención, pero para el entrenador y el club es un gran lujo contar con ellos. Siempre se dejan la piel en el campo. Sufren mucho cuando no juegan, se alegran mucho, como el que más, cuando salen. Es un capital que, en estos momentos, es importante. Para el futuro y para el presente. Es importante cuidarlos y valorarlos.

Acaban contrato

Los clubes tienen una identidad y unos valores y estos jugadores los representan. Cualquiera que vea a Viti, Lucas, Jimmy, Borja con esos golpes de genialidad que tiene… el público se identifica con ellos. Con la capacidad defensiva de Lucas, la chispa de Viti, la sobriedad de Jimmy, la genialidad de Borja. Si encima son de la casa, si ellos sienten esto como algo propio. Esta gente mantiene estos valores y dan impulso en momentos delicados. Eso, para mí, no tiene precio. Respetar y valorar a esta gente es importante… son gente humilde, que no protestan, que, a veces, no se llevan los focos que se tienen que llevar que se llevan otros. Como entrenador los valoro como los que más. El comportamiento, la actitud, el juego que tienen, si no, no estarían aquí, para mí es una gran suerte. Es importante que el club sea capaz de retenerlos, porque marcan una estela porque luego vendrán otros. Pueden ser un gran referente.

Mercado invierno, ¿mediocentro?

Ya veremos. Vamos a pasar estos dos partidos y ya pensaremos. Por número, no vamos a esconder. Una cosa es el número de jugadores y otra, el presupuesto. En ese sentido me considero una persona de club. Si me preguntan y hay disponibilidad, ahí es donde más justos estamos. Nos hemos apañado con dos; Luismi está ahora mejor. Esperamos por Javi Mier. Si se puede, bien, si no, nos apañaremos como estamos.

Jugadores en once de la jornada

Es un premio al equipo. Bastón sin los pases de los compañeros no haría goles, Femenías, sin el bloque, no haría nada. Es bueno que los jugadores se encuentren con confianza. Si algo destaca de este equipo es el bloque. Es algo que no podemos perder. Hay jugadores como ellos, que tienen una calidad especial a la hora de definir, que se pueden aprovechar de ese tesón.

¿Está equipo donde quería a estas alturas?

Todos queremos más. A partir de ahí no nos podemos despistar haciendo cuentas. El año pasado decíamos que la gente se pelea por los objetivos finales a falta de diez partidos. Donde estemos entonces, pelearemos por unos objetivos concretos. Nuestra ilusión ahora es estar cerca de esos seis puestos para meternos arriba. Es un objetivo ilusionante. Lo decimos, queremos estar arriba. No vamos a ser los que renunciemos a esas posiciones. El partido del domingo es una buena opción para decir dónde estamos.