La importancia de un buen entorno

Estrella Quintana no puede ocultar su felicidad al ojear los periódicos y escuchar la radio estos días. Su hijo, Lucas Ahijado, ha sido el protagonista tras el primer entrenamiento del Real Oviedo. A sus 24 años, al joven lateral ovetense le ha llegado la oportunidad de contar con ficha en el primer equipo carbayón para la próxima temporada. "Estamos muy emocionados, aún no nos lo creemos", asegura la madre del lateral. Estrella Quintana reconoce que "hay mucho esfuerzo detrás, nosotros trabajamos, somos una familia humilde y ha habido mucha gente detrás ayudando con pequeños detalles, como llevar a Lucas a los entrenamientos o a los partidos cuando no podíamos".

Algo similar le ocurre a José Díaz, padre de Pedro Díaz, futbolista que mañana iniciará su primera pretemporada como futbolista del primer equipo del Sporting. "Es un paso muy importante, aunque ya viene trabajando con el primer equipo desde hace varios años", apunta. Su padre admite que "pocos consejos le podemos dar en la parte técnica, pero sí estamos muy encima para que se mantenga fiel a cómo tiene que ser una persona, un chaval prudente, humilde, que viva de la forma más modesta posible y que siga peleando mucho", asegura. En este aspecto también reconocen estar encima de Pedro para "que siga estudiando algo, que vaya a clases de piano, de inglés, que aproveche los tiempos muertos para crecer como persona, que es tan importante como crecer como deportista".