La importancia de Bolo en la llegada de Enrich: "Desde el primer momento insistió en mi fichaje"

El fichaje estrella del Real Oviedo, al menos hasta el momento, ya está aquí. Sergi Enrich ya ha sido presentado este miércoles en el Carlos Tartiere, y ha hablado de lo que supone esta nueva experiencia y de lo importante que ha sido la figura de Bolo. Firma por una temporada con opción a otra en caso de ascenso.

Precisamente, Sergi Enrich ha destacado al que segiurá siendo su técnico a la hora de poner en marcha la negociación: “Cuando Bolo fichó aquí, él insistió en el fichaje y en si quería venir. Desde el primer momento me lo comunicó. Tenemos una buena relación, tuvimos una buena temporada juntos. Me gusta mucho su manera de trabajar y el día a día. El año pasado conseguí ilusionarme otra vez por el fútbol y eso se lo debo a él. La manera que tiene de trabajar él y su cuerpo técnico me cuesta mucho”.

Otro hombre con el que también ha hablado y con el que también ha compartido una buena temporada en el pasado es con Borja Bastón: “Tengo varios ex compañeros. Tomeu Nadal, Dani Calvo, Borja Bastón... He coincidido con ellos y tengo buenos recuerdos de todos. Con Borja hicimos una temporada que pasará a la historia. Tenemos un recuerdo espectacular. Hicimos una temporada muy buena y siempre hemos mantenido el contacto y la relación. Esperemos que podamos dar muchas alegrías. No solo está Borja, también Obeng, que me parece un jugadorazo. El año pasado hizo una temporada espectacular. Tenemos que trabajar los tres y mirar por el bien del equipo”.

De cara a los objetivos, de momento Enrich no ha querido fijarse grandes metas: “Vengo a trabajar, a ganarme un sitio y sobre todo a ayudar al club y al equipo a intentar hacer algo bonito. Habrá que trabajar mucho, ya sabemos como es la Segunda división. A intentar hacer grandes cosas. No soy de marcarme cifras soy un jugador muy trabajador, que lo da todo en el campo. Para mí es muy importante sudar la camiseta que se defiende, es lo único que podemos hacer, luchar hasta el final y después si entra un gol, mucho mejor”

El Oviedo mantiene la base de la pasada temporada, y eso es importante para Enrich: “Hicimos una gran temporada, aunque al final tampoco pudimos entrar en Play Off. Me acuerdo muy bien del Oviedo, que era un rival muy duro y difícil de batir. Creo que hay una buena base y prácticamente muchos jugadores son los del año pasado. Hay un grupo espectacular y eso tiene que ser muy importante”.