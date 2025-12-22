COPE
¿Tiene que ilusionarse el sportinguismo con el ascenso? "Borja se ha cargado de argumentos para que el club fiche bien"

El Sporting llega al parón navideño empatado con los puestos de playoff y con 30 puntos. 'Tiempo de Opinión' en COPE Asturias, con Marcos Martín y Javi Barrio

La plantilla del Sporting celebra la victoria en Leganés
'Tiempo de Opinión Sporting', en COPE Asturias

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el

2 min lectura11:29 min escucha

El Real Sporting ha llegado al parón navideño en una posición ilusionante. El equipo de Borja Jiménez suma ya 30 puntos en la clasificación y acumula seis victorias en los últimos once partidos de liga, unos registros que los analistas califican como "números de playoff". El consenso es que el técnico ha conseguido cargar de argumentos al club para que mueva ficha en el mercado.

La gran oportunidad de Orlegi

Ahora, la pelota está en el tejado del grupo Orlegi: "Tiene la oportunidad de demostrar que quiere apostar por el Sporting". Se considera que el club debe traer los refuerzos necesarios para que el equipo se convierta en un verdadero candidato al ascenso. La plantilla ha alcanzado la situación soñada para poder acudir con "músculo al mercado de fichajes".

El debate sobre la ilusión

Las palabras del propio Borja Jiménez invitando a la afición a tener "derecho a ilusionarse" han centrado el debate. Sin embargo, los analistas piden cautela, ya que aunque el Sporting tiene un "buen once titular" para pelear por el playoff, la competición es una carrera de fondo de 42 jornadas y la plantilla actual no es lo suficientemente amplia para afrontar lesiones y bajas.

Con todo, el momento es ahora. "Si un año el Sporting puede tener opciones de pelear por el playoff, sin tener un equipo top, es este", aseguran en el entorno del club. La Segunda División está extremadamente igualada, con hasta siete equipos en tres puntos en la zona alta, lo que abre una ventana de oportunidad única para los rojiblancos si se acierta en el mercado de invierno.

Si un año el Sporting puede tener opciones de pelear por el playoff, sin tener un equipo top, es este"

Marcos Martín

COPE Gijón

Nombres propios del equipo

El buen momento del equipo también se explica por la recuperación de jugadores para la causa. Es el caso de Queipo, de quien se destaca que "está compitiendo y dando muy buenos minutos", o de Curbelo, considerado un "defensa top" para la categoría cuyo único problema es la fragilidad física. A ellos se suman Bernal y Diego Sánchez, que también está cuajando buenos minutos.

El último movimiento ha sido el fichaje de Brian Oliván para el lateral izquierdo, una de las posiciones que más urgía reforzar. Aunque Borja Jiménez ha sido claro al afirmar que "su lateral izquierdo, de momento, sigue siendo Diego Sánchez", la opinión generalizada es que a Diego "todos le vemos más de central que de lateral izquierdo".

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Tracking