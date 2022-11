La ilusión del Beasain y de la Gimnástica ante los equipos asturianos

Sporting y Real Oviedo afrontan la eliminatoria copera con necesidad. Y con obligación de ganar. En frente van a tener a dos equipos de Segunda RFEF, que van a poner toda la ilusión de la temporada en el partido. En Deportes COPE Asturias charlamos con Iván Claver, capitán del Beasain y con Óscar Marotías, jugador de la Gimnástica y ex del Vetusta.

Iván Claver atendió la llamada desde el puesto de trabajo. Porque es lo que tiene el fútbol modesto: "Por la mañana trabajo en el colegio y por la tarde entreno. En Beasain ninguno vivimos del fútbol, todos tenemos nuestro trabajo. Y somos muchos maestros".

A un día del partido, resume el sentir del vestuario: "Nervios no tenemos. Tenemos ganas e ilusión. También expectativas de ver que nos vamos a encontrar. Vamos a ir a por todas. No podemos guardarnos nada. Vamos a ir de tú a tú que estamos en nuestra casa. En el pueblo se nota. La familia, los niños... Te preguntan y te animan para ganar, porque luego puede tocar un equipo de Primera. Nos centramos en lo nuestro. No es momento para cambiar cosas. Tenemos que fortalecer lo bueno y esconder nuestras debilidades".

Óscar Marotías, central de la Gimnástica, reconoce que el enfrentamiento con el conjunto azul cayó bien en el vestuario cántabro: "Ya que no tocaba un Primera, queríamos un equipo como el Oviedo. Es un equipo de cerca de casa, que puede traer mucha gente. Será un partido bonito. Es un partido que todo el mundo quiere jugar. Estamos con mucha ilusión y muchas ganas. Vamos a seguir manteniendo nuestro estilo de juego. Todo el mundo quiere ir al partido. La gente pidiendo entradas, camisetas..."