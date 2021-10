Berto González entró a última hora en la primera plantilla del Sporting en el mercado de verano. En los últimos partidos, el canterano está siendo una de las alternativas en el ataque para David Gallego.

Sensaciones tras la derrota ante el Valladolid

"Hemos estado bien. Hemos creado mucho pero es un rival complicado. Estamos seguros de que si seguimos asi las cosas irán bien"

Cómo se encuentra a nivel personal

"Trabajando como hice siempre. Entrenando y dando lo máximo de mí. Viendo que estoy entrando me da confianza para seguir así e ir a por más"

Su oportunidad en el primer equipo

"Mi idea siempre ha sido hacerme un hueco en el Sporting, lo tenía en la cabeza. Quería aprovechar el momento en el que tuviera una oportunidad".

Qué le dice Gallego

"Gallego lo que me dice es que esté tranquilo, que no me estoy jugando la vida. Intento hacerlo lo mejor que sé hacer"

Falta de puntería

"Las cosas las estamos haciendo bien y estamos con confianza. El gol va a llegar y entrarán todos de golpe. Estamos contento con el juego que estamos teniendo y las ocasiones entrarán"

Su oportunidad con las bajas y la ausencia de competencia para Djuka

"Yo me centro en trabajar día a día y dar lo mejor de mí. Demostrarle al míster que puede contar conmigo. No me centro en las bajas".

Dónde se encuentra más cómodo

"Puedo ocupar todas las posiciones en ataque. Desde pequeño alterno ahi. Me encuentro comodo ahi y estoy para lo que me pida el mister"

La Mareona, en Lugo

"Es un orgullo enorme. Tenemos una afición impresionante que lo demuestra cada fin de semana. Estamos muy conentos de que nos acompañen en Lugo y que nos ayuden a conseguir los tres puntos"

Lo que aporta Fran Villalba

"Fran es un jugador muy importante para nosotros y tenemos que aprovecharnos de él".