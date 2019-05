Ibrahima le pone una sonrisa al empate

"No somos conformistas, pero es un buen punto contra un gran rival". El goleador Ibrahima Baldé quiso destacar la relevancia del empate contra el segundo clasificado. "Estamos ahí, estamos ahí... No es fácil pero estamos ahí para entrar (en el 'play off')", recordó el delantero senegalés.

Ibrahima es optimista con el futuro del Real Oviedo. El jugador azul valora las dos primeras semanas con Sergio Egea: "El míster sabe lo que dice, sabe cómo llegar a los jugadores. Estamos contentos con él".

El delantero africano no quiso irse del Tartiere sin recordar a las protagonistas de un domingo especial. “Aprovecho para felicitar a todas las madres, sobre todo a la mía".