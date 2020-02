El Real Oviedo logró ante el Albacete tres puntos clave. Una victoria que saca a los azules del descenso y que mete a más rivales en la lucha, un hecho determinante para el periodista Heri Frade. En Deportes COPE Asturias, Heri Frade ha destacado que el triunfo permite a los carbayones “trabajar con más tranquilidad y además mete a más gente en el jardín. El Oviedo lleva ahí todo el año, pero otros equipos como el Albacete se acaba de meter”.

El periodista admite que el Oviedo ha encontrado “contundencia en el área contraria” y señala a Ibrahima Baldé, autor de dos tantos frente a los manchegos. “Ibrahima tiene que jugar porque se lo ha ganado. La gente que está casada con el gol tiene que jugar. Seguramente no es el jugador con más recursos técnicos, pero los jugadores que trabajan de manera sorda, sin quejarse, que cuando juegan lo hacen bien y cuando no juega, no se queja... por lo menos hay que darle el premio de jugar en Vallecas. Es un delantero molesto para los centrales rivales”.

Además, Heri Frade analiza el mercado invernal donde el Real Oviedo se ha reforzado con cinco efectivos. “Se ha reforzado todo. Hay más combinaciones en el ataque, pero el fichaje más importante es el de Luismi. Quizás era de los que más riesgo comportaba por las lesiones. El tío trabaja, roba, hace unos cambios de juego excepcionales. No solamente va a mejorar, sino que va a hacer mejores a Tejera y a Borja Sánchez”.