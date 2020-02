"Humildad y trabajo, no podemos olvidar cómo estábamos"

Damián Pérez no se olvida de los vaivenes de la Segunda División. Por ello, su mensaje se basa en la mesura. "Con trabajo y humildad lo podemos hacer bien. No tenemos que pensar ni abajo ni arriba, tenemos que ir partido a partido porque es un torneo largo. No nos tenemos que olvidar de cómo estábamos hace tres semanas. Tenemos que pensar y trabajar en lo que viene, con los pies en la tierra", ha explicado.

"El cambio del equipo está en la intensidad. En lograr mantener la portería a cero. Estando bien defensivamente, podemos ganar los partidos", ha respondido el lateral argentino sobre la mejoría del Sporting.