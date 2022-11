Hugo Rama: "Trato de adaptarme a lo que pide Cervera. Me incidió en que no perdiera tantos balones"

El Real Oviedo venció ante el Granada y sonríe al fin. El conjunto azul necesitaba los tres puntos. Hay varios jugadores que salen reforzados después del último encuentro. Uno de ellos es Hugo Rama, que llegó al conjunto azul el último mercado invernal. El gallego está alcanzando un buen momento.



Partido ante el Granada

“Con la expulsión de Aceves me acercó para preguntar si es falta. Yo no veo que le tire de la camiseta, pero el árbitro dice que sí. Me dicen que me ponga con Abel en la banda izquierda y al descanso corregíamos. Metimos tres por dentro luego sabiendo que nos iban a generar centros. Braat estuvo espectacular. Encima era su debut y estuvo muy seguro. Salió bien porque Sergi metió un golazo”.

Ubicación en diferentes posiciones

“Cualquier compañero o yo te vamos a decir que lo que queremos es jugar. Trato de adaptarme lo mejor posible. Lo que me pide el míster, que es mucho trabajo y que no pierda balones, me puedo adaptar en cualquier posición”.

Palabras de Cervera sobre los datos de kilómetros recorridos e intervenciones en juego

“La sensación que igual da desde fuera es que no recorro tantos kilómetros. Incluso yo tampoco lo percibo. Y luego miro los datos y sí es verdad. Pero al final cuando acaba el partido, lo que haces con pelota es lo que más te llevas. Me incidió en que no podía perder tantos balones”.

Su etapa en Oviedo

“Cuando llego el año pasado sabía que había buen equipo y estuvimos a punto de hacer un logro importante. Este año las expectativas son altas. Hay muy buen equipo y no empezamos como deberíamos. Queda mucho y podemos dar la vuelta”.

Semana de Copa

“Vendrá bien sobre todo para recuperar gente. Llevamos desde la primera jornada con lesionados y no es fácil. Nos da la vida una competición nueva y sacar cosas de la cabeza. Incluso ganando el otro día sabemos que necesitamos mucho más”.

Valoración personal

“El fútbol son resultados. Puedes estar un día mejor o peor, pero si no ganas no te valoran igual. A raíz de la expulsión, el equipo sacó mucho valor. No es fácil y la afición lo valora”.

Sobre la Copa

“Es una competición nueva y la afrontamos con mucha energía. Queremos ganar y es una competición bonita. Intentaremos ir a Torrelavega a ganar”.