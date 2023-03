Hugo Rama: "Las sensaciones son mejores pero lo que cuentan son los puntos"

Hugo Rama hizo balance de la situación del Real Oviedo tras la derrota en Los Cármenes y antes de la visita del líder, el Eibar, al Carlos Tartiere en la semana del 97º aniversario del club.

Balance de la derrota en Granada.

"En cuanto a sensaciones ya mejoramos de lo que veníamos haciendo, pero lo que cuentan son los puntos. Tenemos que ganar ya".

Razones de la mejora en las sensaciones del equipo en las últimas jornadas.

"Creo que el partido que hicimos en casa contra el Tenerife ya mejoramos lo que veníamos haciendo. En Butarque estuvimos bien y en Granada merecimos más. El gol se puede evitar, pero no deja de ser un rebote que termina en gol. Merecimos más".

Qué te pide el míster para jugar en la mediapunta.

"Lo principal es que los equipos no salgan cómodos con balón. Tanto Leganés como Granada tenían el balón y es mejor presionar alto que meternos atrás desde el principio, que es algo que antes sí hacíamos, pero al final durante 90 ahí metidos parece que no llegas, que no sales de ahí. Con Borja Sánchez en la izquierda siempre vamos a tener balón y a hacer cosas diferentes".

Enfrentamiento ante el líder: Eibar.

“El nivel es muy parejo. El último puede ganar al primero y al revés. No hay tanta diferencia como en otras categorías. Intentaremos hacer nuestro partido y ganar”.

Continúan los problemas de gol.

“Las sensaciones antes igual eran de que no llegábamos o no creábamos ocasiones y eso nos hace mejorar, y saber que estábamos haciendo las cosas bien. Pero hay que aprovechar las ocasiones que tuvimos el otro día”.

Cambios de sistema.

“Cuando llega el míster jugamos con dos y es cuando más ganamos, ahora sí nos estamos encontrando cómodos y el otro día perdimos. Tiene que jugar el que esté mejor y eso no depende tanto del esquema”.

Nivel físico.

“Me encuentro muy bien físicamente. Llevaba tiempo sin jugar ahí, sobre todo desde que llegué ahí. Me encuentro cómodo tanto en la izquierda como ahí por dentro. Te diría que me gusta más jugar aquí”.

Apoyo de la afición.

“Siempre pido que disfruten, sabiendo que este año se hicieron las cosas mal. Sabemos que no nos van a fallar. Esperamos dedicarles la victoria”.

Evolución con balón y a lo que le pide Cervera.

“Sé que el esfuerzo sin balón cambió mucho, pero con balón hay acciones que estoy bien y cuando robo soy el primero que hace la transición, pero hay veces que vienes de esfuerzos defensivos y te cuesta más. Al final es acostumbrarme a este nuevo papel”.

Pelea por la permanencia.

“Si ganas dos partidos sales, pero a todo el mundo le cuesta ganar dos partidos, incluso a los de arriba. Depende del que gane dos partidos o no”.