Hugo Rama: "Cuando te llama un club así de grande es fácil decidirse"

Decisión de firmar por el Oviedo

"Cuando te llama un club así de grande, es fácil decidirse. Estoy encantado de estar aquí, con ganas de ayudar al equipo".

La negociación

"Hubo un par de contactos. Todo salió bien. Estoy feliz por estar aquí. Con ganas de ayudar al equipo"

¿Qué le ha dicho Ziganda?

"Hoy tuve reconocimiento médico. Pude hacer todo el entrenamiento. Esta semana tendré tiempo a hablar con Ziganda".

¿En qué posición se encuentra mejor?

"Del centro del campo hacia adelante, en cualquier posición me encuentro a gusto. Un jugador quiere jugar, ayudar lo máximo posible".

Su salida del Lugo

"Al final, estuvimos hablando. Esperar, no esperaba salir ya. Tuve la oportunidad de salir ya. Muy feliz. Con ganas de trabajar".

Las referencias del Real Oviedo

"La afición, el club, es un histórico. Creo que tiene ganas de demostrar que está en un buen momento. En eso me veo reflejado. Es un sitio espectacular para demostrar mi fútbol".

Lo que sabe del equipo

"Tiene una gran plantilla, los jugadores de mi posición lo están haciendo bien".

Estado físico

"Me encuentro bien. Entrenando, los compañeros me lo pusieron cómodo. Me sentí como si llevase más tiempo entrenando. Si pudiese aportar un poco el fin de semana, encantado".