Hugo Fraile, el regreso de uno de los héroes del último ascenso

Hugo Fraile, uno de los héroes del último ascenso rojiblanco, regresará este sábado a El Molinón con el Fuenlabrada. Será la primera vez que el atacante pise el estadio sportinguista tras su marcha del club asturiano. “Me va a traer bastantes recuerdos. Ha sido mi casa durante casi tres años. Conseguimos un hito histórico, como ascender a Primera División”, ha reconocido en Deportes COPE Asturias este mediodía.

El futbolista, que ha recordado el ascenso de la temporada 2014-15, también se ha referido al hecho de descender un escalón para jugar en Segunda B con el Fuenlabrada. “Es muy arriesgado, cuando di el paso, lo di convencido de que iba a regresar. Se ha demostrado que nadie te regala nada y es muy complicado ascender de categoría. Ha merecido la pena”, apunta. Y es que el Fuenlabrada, es el equipo revelación de Segunda División. El cuadro madrileño se sitúa en posiciones de promoción de ascenso y Hugo Fraile es su máximo artillero con nueve goles.

Con el Sporting en una mala situación clasificatoria, Hugo Fraile se espera una atmósfera complicada en El Molinón para los rojiblancos. “Me ha tocado vivir un ambiente donde la gente no estaba contenta, me he llevado alguna que otra pitada en El Molinón. Puedo intuir por dónde va a tirar la gente”, reconoce. Eso sí, es algo que le apena. “Como compañero de gente que está allí, de trabajadores... no me gustaría que fuera un ambiente hostil porque no se pasa bien. El público paga la entrada, el abono y pueden hacer lo que quieran. No creo que ayuden mucho al club recibiéndolos de uñas o creando un ambiente hostil al más mínimo revés, pero esa ya no es mi guerra. Lo que me quita el sueño es mi club y tratar de acercarme al objetivo de la permanencia con el Fuenlabrada”, asegura.