"Hubo un momento duro en el que la plantilla me ayudó a continuar"

Entra tantas “muestras de cariño abrumadoras”, el entrenador del Covadonga solo mantiene una rutina en estos primeros días en la Segunda División B. “Apago el móvil dos horas al día”, cuenta Fermín Álvarez, que reconoce que estos últimos días no le han dejado margen “para reflexionar y ordenar ideas”. Cuando lo haga, valorará aún más el éxito del ascenso entre felicitaciones constantes. “Suelo caminar o correr por el Parque de Invierno, pero estos días camino, paro, camino, paro. Todos me felicitan”, dice sin perder su humildad en la entrevista en Deportes COPE Asturias.

Porque Fermín Álvarez no cree que él mereciera este ascenso más que sus colegas de banquillo. “Si analizas las carreras de los compañeros, todos trabajaron duro. Si hubiera ascendido Chuchi (Collado), me habría alegrado por él porque es un currante del fútbol. O José (Luis Rodríguez) con el Llanera, o Clemente, que ha hecho mucho en el fútbol asturiano. Esta vez me ha tocado a mí, pero siempre hay trabajo detrás, en todos los casos”, sostiene.

Fermín tiene contrato. “Renové durante el confinamiento y ahora mantenemos el acuerdo con la suerte de que será en Segunda B. ¿Pedir más? No, no. Yo he estado feliz en Tercera y ahora no va a cambiar nada”. El técnico asturiano se marca el objetivo de “mantener todo el bloque que se pueda; hay jugadores que por trabajo, por estudios, a ver cómo se pueden adaptar ahora”.

Agradecido por el apoyo en un momento duro

El sábado, tras el ascenso, en la sala de prensa del Suárez Puerta de Avilés, Fermín Álvarez desveló que el Covadonga le convenció para continuar en un momento personal complejo. “No me gusta publicar mi vida. Era un tema personal de salud. Ellos estaban al tanto; hubo un momento en que no tenía fuerzas y decido apartarme. Los jugadores se reunieron con el presidente y el cuerpo técnico, y me dijeron que me tenía que quedar, que ellos iban a poner todo de su parte. Y así fue. El sábado quise hacer ese reconocimiento público sin decir qué me había pasado pero sí quería agradecer el mérito humano, y no solo deportivo, de la pantilla. Es un lujo estar con ellos”, explica.

Fermín ya vislumbra un momento muy especial para la próxima temporada: “El otro día decíamos de broma que quién verá a Fernando Vázquez corriendo por la banda del Rabanal. Se puede dar... Yo viví los éxitos del Deportivo, su Liga, sus participaciones en Europa. Poder disfrutar de Riazor sería algo tremendo”.