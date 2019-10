"Hubo llamadas del Sporting, pero nunca me planteé jugar allí"

Borja Sánchez ha relatado con naturalidad la serie de llamadas que recibió por parte del Sporting. “Sí, desde pequeño hubo llamadas, contacto; estoy muy agradecido al Sporting por su interés, pero nunca me planteé irme allí”, ha explicado el jugador del Oviedo en la entrevista en Deportes COPE Asturias.

“Si fuera en otro equipo fuera de Asturias, vale. Pero en Asturias no me planteo jugar en otro equipo que no sea el Real Oviedo. Además, soy de Oviedo, vivo desde siempre muy cerca del Carlos Tartiere y nunca he contemplado otra cosa que no sea jugar ahí (en el estadio)”, ha añadido en la charla en Cafetería Restaurante La Paloma.