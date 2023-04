Horario, dónde ver y escuchar el Real Oviedo - SD Ponferradina

El Real Oviedo recibe a la Ponferradina este domingo a las 16:15 en el Carlos Tartiere en una nueva jornada de LaLiga Smartbank. Una jornada en la que los azules quieren dar el paso definitivo a la permanencia y superar esa barrera de los 50 puntos marcados por Cervera. Aunque virtualmente parezca que el Oviedo ya lo tiene, no hay que dar opción a las matemáticas- El partido se podrá ver en LaLiga SmartBank TV. Podrás escuchar el partido en el Tiempo de Juego de la Cadena COPE.

Más allá de lo puramente deportivo, son muchos los focos de atención que el partido presenta. Por ejemplo, ver si la mejor racha de la temporada continúa. El Oviedo lleva tres partidos seguidos ganando y quiere conseguir el cuarto. Las sensaciones también vienen siendo positivas, por lo que todo camina hacia un final plácido en el que intentar sentar las bases de la próxima campaña. Unas bases que todavía tienen que acabar de sentarse también en el banquillo, con la continuidad de Cervera parece que encarrilada después de lo positivo de las últimas jornadas.

El técnico no podrá contar con Luismi por sanción. El resto de bajas ya vienen siendo habituales. Eso hará que seguramente Mangel sea el que dé un paso adelante y ocupe esa posición en el doble pivote junto a Camarasa. El hecho de que Hugo Rama no esté quizá en condiciones óptimas podría abrir la puerta del once a otro delantero, que en ese caso sería Manu Vallejo. Un partido en el que el Real Oviedo quiere dejar enfilada la temporada y afrontar unos últimos partidos plácidos. Algo que viendo como se reviró la temporada en determinados momentos, es un alivio.

AQUÍ PODRÁS VER EL RESUMEN DEL REAL OVIEDO - PONFERRADINA AL TÉRMINO DEL ENCUENTRO.