Homenchenko, presentado con el Oviedo: "Oviedo está siendo mejor de lo que me esperaba"

Corto y conciso: "contento y orgulloso de estar aquí". Así abría su presentación oficial como nuevo jugador del Real Oviedo el uruguayo Santiago Homenchenko. Centrocampista que también puede actual como central, zurdo, de 20 años, el charrúa ha hablado ante los medios de comunicación después de estrenarse en una convocatoria, frente al Real Sporting en el derbi asturiano.

"Oviedo es mejor de lo que me esperaba"

Cómo está siendo la llegada. "En lo personal busco adaptarme lo más rápido posible. Vengo de un continente y una liga que no es igual que esta. La Segunda es la quinta mejor liga del mundo. Quiero adaptarme al nivel de mis compañeros y empezar a competir".

Decisión de firmar en Oviedo. "No me costó tomar la decisión. Desde el primer momento que supe del interés fue todo muy 'limpio'. No tuve dudas en venir aquí. Mis representantes me lo dejaron claro: es un gran club y una gran ciudad. Sé que hubo algunos uruguayos aquí y seguí al equipo desde el Preolímpico".

Qué puede aportar. "Santiago está aquí para ayudar desde donde toque. Desde la energía, el trabajo, la convicción. Quiero aportar lo que me pide Luis, ya desde este sábado que es donde estamos pensando. He salido de muchas situaciones gracias a mi personalidad. Aportaré desde fuera o dentro".

Posición ideal. "Generalmente siempre he sido medio defensivo, pero con Marcelo Bielsa he aprendido a jugar como central izquierdo. Hoy en día me siento al 100% en ambas posiciones. Luis Carrión me ha dicho que quiere que aporte en ambas posiciones".

Futuro. "No sabía responder. He venido para vivir el presente. Quiero estar el sábado y después pensar en el próximo. Paso a paso. No es lo que me esperaba, es mejor de lo que me esperaba".

Marcelo Bielsa. "Me ayudó muchísimo a aprender el oficio de zaguero. Me dijo que este era otro fútbol y me ha preparado en el Preoculímpico para poder competir aquí. Quiero aprender de los defensores del Oviedo, que están muy bien".

Jugar ante el Burgos. "Me siento bien físicamente. Vengo con un gran ritmo de competición. Siempre me preparo para lo que toque. El míster decide, yo aporto desde donde toque".

Aportar en Oviedo. "Vine a dejar algo como persona aquí y a cubrir a mis compañeros desde donde toque. Mi esfuerzo no es negociable".

¿Sorprendido con el derbi? "Me lo esperaba, pero no tanto. Me sorprendió muchísimo el recibimiento de nuestra afición. Mandé videos a mi familia, quedaron encantados. Siento que estamos bien, que tenemos un gran equipo y queremos hacer orgullosos a la afición que nos acompaña cada fin de semana".