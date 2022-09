Hernán Pérez, ante "el partido más especial" analiza al Real Oviedo en #DCA: "El Oviedo estará arriba"

Hernán Pérez está viviendo con intensidad su primera temporada en el fútbol profesional. El técnico asturiano lleva las riendas del Lugo, que se enfrenta este domingo al Real Oviedo, club en el que se formó. Un partido marcado para él, como reconoce en Deportes COPE Asturias.

El técnico del conjunto gallego no esconde lo importante para él del encuentro: "Es especial porque va a venir mucha gente conocida, es el equipo en el que me formé como futbolista, como persona y como entrenador. Tiene muchos alicientes para que sea el partido más especial".

El Real Oviedo es un club que ha marcado la carrera de Hernán: "Desde que entras en las categorías inferiores es el sueño de cualquier niño. También pude trabajar allí como entrenador y tengo un hermano que es muy querido. A nivel futbolístico y sentimental, lo es todo".

No ha arrancado bien el conjunto azul y las dudas han empezado a aflorar, aunque Hernán cree que todavía es pronto: "Las expectativas en un club como el Oviedo siempre son altas. Tampoco hizo un equipo para barrer. Esta categoría es muy dura. Sí que podría haberlo hecho un poco mejor, pero no está mal del todo. Es un equipo muy rocoso que tiene muy claro a lo que juega. Tiene dos delanteros que podrían ser de categoría superior, gente de casa con cierto bagaje y me gusta la gente joven que han incorporado. Van a ir a más y estarán arriba. Todo necesita su tiempo y en las primeras jornadas hay mucha igualdad".

No estará Borja Sánchez, lo que sin duda es una buena noticia para el entrenador rival, como reconoce entre risas el propio Hernán: "Nunca le deseas el mal a nadie, pero si Bastón y Enrich se costiparan y no vinieran también estaría bien" comenta de forma irónica.

No habrá un gran desplazamiento de afición visitante, después del comunicado de la APARO, algo que pilla lejos a la plantilla y al cuerpo técnico del Lugo: "Estamos muy al margen de eso. Las semanas en Segunda van a una velocidad increíble. Me da un poco de pena que no haya buen ambiente de fútbol. Me gustaría ver el Anxo Carro lleno. Pero nos dedicamos a lo nuestro, no tenemos tiempo para otras cosas".