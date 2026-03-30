Heri Frade señala a los grandes 'olvidados' del Centenario del Real Oviedo: "Tengo la sensación de que no se ha sido justo con el equipo de 2003"

El presentador de 'Tiempo de Juego', Heri Frade, ha ofrecido su particular visión sobre los actos del Centenario del Real Oviedo en su sección semanal 'El Cofrade', en Deportes COPE Asturias. Frade ha confesado tener sentimientos encontrados con la celebración, afirmando que le ha representado "a ratos".

Para él, lo más destacado ha sido lo surgido de la propia masa social del club: "Al final, como siempre, lo que queda bien es lo que se hace desde el corazón, y el corazón de este club es la afición", ha señalado.

Los héroes olvidados de 2003

Sigo teniendo la sensación de que no se ha sido justo con ese equipo del 2003" Heri Frade Presentador de 'Tiempo de Juego'

El punto más crítico de su análisis se ha centrado en la representación del equipo que resurgió en 2003. Frade considera que existe "un Oviedo antes de 2003 y otro después de 2003" y ha lamentado que no se haya sido justo con aquella plantilla. En este sentido, ha destacado la figura de Antonio Rivas, a quien considera un "personaje capital" en la historia del club y cuya presencia ha echado en falta en los actos y en el documental de Movistar+, a pesar de entender su carácter discreto.

Aunque reconoce el papel de estandartes como Diego Cervero, Frade ha querido reivindicar a todo el colectivo de "valientes" que formaron parte de aquel equipo. "Firmaron no habiendo nada", ha recordado el periodista, subrayando el mérito de unos jugadores que asumieron toda la presión de una ciudad y una afición en un momento crítico para la supervivencia de la entidad.

La celebración ideal

Lo que hubiera hecho sería fichar un delantero y un central, y celebrar el centenario con un equipo digno en Primera División" Heri Frade Presentador de 'Tiempo de Juego'

Para el presentador, cualquier celebración del centenario ha quedado inevitablemente marcada por la mala situación deportiva del equipo. "Todo lo que hagas ahora, con la cochambre de temporada que ha salido en lo deportivo, queda raro", ha sentenciado. Por ello, su propuesta para un festejo a la altura hubiera sido otra: "Lo que hubiera hecho sería fichar un delantero y un central, y celebrar el centenario con un equipo digno en Primera División", ha concluido con contundencia.