Heri Frade pide un mejor Oviedo

Heri Frade muestra su máxima preocupación por la crisis del Real Oviedo. El periodista de COPE reconoce haber visto “70 minutos” de la derrota en Gran Canaria. “Estaba sufriendo”, explica. “Uno sufre desde la alineación, cuando ves que Saúl Berjón no participa… Es el jugador que más calidad tiene. Pienso que ha habido plantillas del Oviedo en Segunda B que tenían más calidad que esta o, al menos, que exhibieron más calidad que esta a estas alturas. No hay tiempo de acople. Este equipo tiene que empezar a funcionar ya. Las jornadas pasan. ¡He alucinado cuando he visto que llevamos 17 jornadas! El Oviedo no tiene ni un punto por jornada y eso es peligrosísimo”.

El periodista asturiano apunta que “las sensaciones que transmite el Oviedo es que está muy por debajo de rivales como Las Palmas, que, en principio, no llegará a luchar por la promoción. El equipo sale dormido, todo el mundo defiende mal. Cuesta un mundo hilvanar jugadas”.

En el postpartido del Tiempo de Juego Asturias, Frade sentencia: “El Oviedo está descabezado como club y como equipo de fútbol. Necesita una toma de decisiones y que estas sean comunicadas a la gente. El oviedista quiere saber quién manda, que la propiedad está pendiente, que se está buscando un buen director deportivo. Hechos. Veo que la gente está desenganchada”.

Heri añade: “Que me expliquen una cosa: si Federico viene a gobernar la parte económica, ¿qué es lo que gobierna Vallina? ¿Está al tanto de lo deportivo? ¿Tanto ha aprendido de fútbol en este tiempo? El Oviedo necesita alguien que le represente, que puede ser Vallina. Entiendo que Carso quiera tener a alguien como Federico que vigile su inversión. Bien. Pero que se sepa quién manda en lo deportivo, para que el mundo del fútbol sepa quién negocia en nombre del Oviedo, quién busca a los jugadores que necesita el equipo. Habló Rozada el viernes, pero que lo diga el club. Tanto que se nos llenó la boca, con orgullo además, con que éramos un club global y presumíamos de una ampliación de capital de no sé cuántos países..., pues comuniquemos las cosas al mundo, al menos con el oviedismo cercano, qué menos. El socio y el accionista merecen saber el quién es quién en el Oviedo”.

Sobre la búsqueda del director deportivo, Frade tiene “la sensación de que nadie quiere venir al Oviedo. Es grave que los profesionales se piensen tanto ir a un club donde su máximo accionista es uno de los tíos más ricos del mundo”.

“Con todos los respetos, el Oviedo necesita un director deportivo que esté por encima de lo acreditado por Rubén Reyes. Hay veces que las inversiones hay que hacerlas ahí, en la gente que elige. Invertir en valores, en activos de la empresa. Tener el mejor director deportivo que puedas, el mejor secretario técnico que puedas. Michu, que quizá tenga menos experiencia que Rubén Reyes, es Michu, tiene ese nombre. Está fresco para los jugadores, los puede convencer a la hora de fichar. Tengo la sensación de que no pudo trabajar con las manos libres en el Oviedo”, apunta en el postpartido de la radio.

“En el campo hay que tomar decisiones y quizá hay que pensarse la idoneidad del técnico, no porque no esté capacitado, sino porque la reacción tras la llegada de Rozada parece que se ha agotado. No creo que sea culpa suya. Me cae bien Rozada, me gusta cómo habla… Pero el Oviedo necesita una descarga eléctrica y cuando eso pasa, el que lo paga es el mismo”, opina el comentarista del TJA.

Heri Frade concluye: “No digo que los profesionales que hay en el Oviedo no estén haciendo todo lo posible para revertir la situación, pero es evidente que hay que retocar. Toca estructurar. Creo que hay que apartar los egos, si es que los hay, en favor de la situación. Si el Oviedo acaba pegándose el piñazo, el piñazo se lo pega todo el mundo, incluida la afición. Ahora mismo, ¡solo Oviedo, solo Oviedo! De lo contrario, el año que viene habrá que cambiar las estructuras, pero para adecuarse a una categoría que no necesita tanto como la Segunda División”.