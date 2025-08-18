Heri Frade pide fichajes pero confía en el Oviedo: "La plantilla está lejos de ser de Primera, pero hay que confiar en quien nos ha traído hasta aquí"

El Real Oviedo se ha estrenado en Primera División con una derrota en La Cerámica frente al Villarreal. Un encuentro que ha supuesto un golpe de la realidad para club y afición, además de evidenciar las necesidades del equipo de reforzarse en este tramo final de mercado de fichajes.

'el cofrade' de heri frade, en cope asturias

En su sección de 'El Cofrade' en Deportes COPE Asturias, Heri Frade analiza el aterrizaje del Real Oviedo en Primera División. "Me esperaba un poco peor el debut. Es cierto que en la segunda parte el Villarreal no pisó el acelerador y el Oviedo supo frenar la sangría. Para mí ver al Oviedo en Primera es quitarme un peso de encima el ascenso y ahora toca disfrutar, basta de sufrir".

El presentador de Tiempo de Juego también reclamó fichajes que eleven el nivel de la plantilla. "Es evidente que la plantilla está lejos de ser de Primera División, pero estoy seguro de que el club va a intentar reforzarse. Lo que vive el Oviedo en el mercado es lo que vivo yo con el Lenense. Tienes que asumir tu sitio en el mercado y, a falta de dinero, tienes que jugar con la desesperación de la gente que va contigo porque no tiene otro sitio".

Sobre el estilo de juego, Heri Frade tiene claro que el equipo de Veljko Paunovic será más competitivo que vistoso. "El Oviedo que nos ha llevado hasta aquí era un equipo fiable, pero nunca ha sido un equipo bonito".