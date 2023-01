Heri Frade: "Pachuca mata moscas a cañonazos; se están gastando el dinero"

¿Vas a echar de menos a Obeng?

"Cervera le va a echar de menos. Roberto Suárez reconoce que le han intentado convencer pero estaba muy enfocado en volver a los 'pechos' de Ziganda. Obeng te da muchas cosas, pero gol no te da mucho, a pesar del año pasado. En algún puesto el Oviedo tiene más de dos jugadores por puesto y eso es lo ideal para un entrenador. En una plantilla donde, además, la cantera está aportando mucho. A los Jimmy o Lucas hay que sumar el rendimiento muy inmediato de Bretones o Mangel".

Bretones empieza a ser algo muy serio.

"Es muy alto para ser lateral y, además, los tiene como el Caballo de Espartero. Con eso tienes mucho ganado".

¿Qué te parecen los fichajes de Raúl Moro y Manu Vallejo?

"Me gustó mucho la puesta en escena de Raúl Moro. Me han hablado muy bien las 'hordas' del fútbol internacional de COPE. Me gustaron las tres o cuatro cosas que hizo. Y Manu Vallejo, para Segunda, es un pelotero. Recuerdo pocos fichajes con la ilusión que ha desatado este chico en el oviedismo. A ver si Sergi Enrich y Borja Bastón vuelven a ser lo que eran y hacen goles porque estamos sobreviviendo con goles de la línea defensiva".

A nivel ofensivo, el Oviedo es muy preocupante.

"Borja Bastón tuvo varias el otro día. Falló una muy clara. Está en ese momento que tienen los delanteros. Tiene crédito Borja Bastón con el Oviedo, aunque está en ese momento en el que está reñido con el gol. Situación que ha tenido otras temporadas y lo ha superado".

El club apuesta por el playoff con la llegada de Manu Vallejo, pero hay diez puntos de diferencia.

"Imposible no hay nada. Mirando hacia arriba se consiguen los 50 puntos. Es una apuesta seria de la nueva propiedad por la figura de un entrenador, como si fuera más a largo plazo. Ya no se puede decir que Cervera esté trabajando con el equipo de otro. Seguramente Cervera quería a Obeng, pero si se hace es porque no quieren a nadie a disgusto en la plantilla. El mensaje de Cervera es tan 'machacón' que, el que se quede, tiene que hacerlo al 100% creyendo en que la idea de Cervera es la buena para conseguir los objetivos".

Nueva línea de actuación en el Real Oviedo.

"Hay otro México en el Oviedo. Con el agradecimiento eterno a Carso, hay otro México que mata moscas a cañonazos. Se gastan el dinero. Pasa en Oviedo y 28 kilómetros más allá".