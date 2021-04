Heri Frade y Marcos Martín analizan el derbi asturiano

ESCUCHA EL TIEMPO DE OPINIÓN CON HERI FRADE Y MARCOS MARTÍN.

Heri Frade y Marcos Martín analizan el derbi del sábado en el primer 'Deportes COPE Asturias' de la semana. Los periodistas de COPE reflexionan sobre el Sporting-Oviedo de El Molinón, un duelo regional con mucho en juego a falta de ocho jornadas para el final de la Liga.

"Si pierde, al Sporting le entrarían las dudas que no ha habido en toda la temporada. Serían tres derrotas, perder el derbi, las dos salidas consecutivas justo después...", apunta Marcos Martín. "Eso sí, los pinchazos de los perseguidores dejan al equipo con una distancia similar a la que tenía antes de las últimas dos derrotas". Para Heri Frade, "llega menos mal el Sporting. A poco que se estabilice, su objetivo lógico, que es el 'play off', lo tiene. Y el Oviedo aún tiene que agarrar el suyo, por lo que para su puntuación es más importante. Pero el Sporting se lo debe a su afición y su presión es grande. Solo ha ganado un derbi", recuerda el presentador de 'Tiempo de Juego'. "¿La situación el Oviedo? Estoy un pelín más preocupado. El equipo tiene solvencia defensiva, pero si defiende, no ataca. Las neuronas no dan para las dos funciones del fútbol".

El vídeo promocional del Sporting

"A mí el vídeo del Sporting me ha gustado, aunque los 'palos' eran de esperar. Entiendo que la gente del Oviedo no vea bien lo de la camiseta. Si la situación hubiera sido al revés, con el Sporting abajo durante años, nos quemaría ver la camiseta del Sporting en un vídeo del Oviedo", opina Martín.

"Me parece un buen producto audiovisual que parte de una muy buena idea. Las redes sociales no son la vida. Yo he sido antisportinguista de bufanda, de desear que desaparezcan... he sido de esos, pero evolucionas, estás fuera y ves lo necesario que es saber llevarse sin perder la rivalidad. Entiendo que los clubes tienen patrocinadores comunes y que estamos en una época muy chunga. Ahora, creo que es un vídeo que estaría perfectamente firmado por un ente público, alguien que no pudiera mojarse, no por una de las partes. Pienso que no refleja la sangre en el ojo que lleva el derbi asturiano. Este derbi no es el derbi vasco, está mas cerca del Betis-Sevilla. No refleja el espíritu de lo que está en la calle en Asturias", asevera Heri Frade.

El periodista asturiano no ve como un problema que el Oviedo haya dejado su camiseta al eterno rival: "Mientras no sea para quemarla en un asta en Mareo, no veo el problema... Es una colaboración normal para una idea del Sporting. Si el Oviedo tene que explicar esto, dejo de entender algunas cosas. En definitiva, creo que es un buen producto audiovisual pero que no está en consonancia con lo que hay en las calles ni en las gradas cuando están llenas".