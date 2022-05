Heri Frade: "Entrar en playoff sería cubrir el expediente para el Real Oviedo"

El Real Oviedo tiene un fin de semana de transistores. Pendientes de los resultados de sus rivales en esta jornada 40 antes de entrar en escena el lunes en el Tartiere a las 21:00 horas.

El Girona juega en El Molinón frente al Sporting, la Ponferadina en Pucela frente al Real Valladolid y Las Palmas en Santo Domingo contra el Alcorcón. Heri Frade dice que el Girona "es un mal cliente para el Sporting" pero también cree que El Molinón pesa mucho para los futbolistas cuando hay tanto en juego. Sobre el Oviedo, que recibe al Zaragoza, ve el partido sin el optimismo generalizado por ser el Zaragoza un equipo que no se juega nada en este tramo final de temporada. "Al Zaragoza se le da bien el Tartiere y querrá demostrar cosas. Con calidad, con juventud, con las piernas sueltas por la falta de objetivos. El Oviedo viene en buena racha y cualquier día se puede romper" opina Heri.

Cree Heri Frade que ni al Tartiere ni a El Molinón viene ningún equipo 'de paseo'. "El Tartiere tiene mucha mística y El Molinón es el antiguo más antiguo de España. Aquí nadie viene de paseo". Se muestra cauto con el Real Oviedo, en relación a su pelea por el playoff, pero reconoce que sí ve al Oviedo en playoff a final de las 42 jornadas.

Cuenta también Heri Frade un encuentro capital en Madrid con Rubén Reyes, director deportivo del Real Oviedo. "No me reconoció, seguramente porque no me conoce. Iba en polo y vaqueros como buscando a alguien. Últimamente estamos muy de paparazzi en COPE", en alusión a la exclusiva de Deportes COPE sobre la presencia de Mbappé en la capital de España.

Volviendo al Oviedo, Heri cree que entrando en el playoff "ya cubres el expediente. Rompemos una barrera y te sitúa, si no asciendes, en un escalón en el mercado atractivo para los jugadores".

Finaliza hablando del entrenador, de Ziganda. "No sé hasta qué punto este 'rush' final de temporada puede hacer cambiar al Oviedo una idea que creo tenía hace dos meses".