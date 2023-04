Heri Frade en #DCA: "Si se queda Cervera bien; si hay opciones atractivas de Primera también"

¿Crees en el playoff?

"Sí, en el de Tercera RFEF a Segunda RFEF. Creo en el playoff del Vetusta (risas). No queda tiempo para más que hacer méritos de cara a la próxima temporada. Hay que dar un paso más para la permanencia, si puede ser en casa mejor. A partir de ahí, construir el Oviedo del año que viene, empezando por saber quién va a ser el entrenador".

¿Tienes curiosidad de ver a este Oviedo desde principio de temporada?

"Es la cuestión. Bonito no es, pero si tenemos en cuenta que ha tenido muchas lesiones y que no ha tenido una plantilla a su imagen y semejanza, tiene mucho mérito. Si se queda Cervera me parece bien, pero si se va a por opciones atractivas que han caído de Primera como Diego Martínez, perfecto. Yo, personalmente, tengo mucha ilusión de ver a Pacheta otra vez en Oviedo, fuera de la Segunda B. Hay opciones, pero esas opciones se van a ir acabando. Hay que trabajar con tiempo".

Opciones para el banquillo y continuidad de Cervera.

"Quitando a Bordalás, que es inasumible a nivel económico, aunque no sé si le importa la categoría, la opción de Bolo era de las mejores del mercado. Si crees de verdad en lo que hace Cervera, apuesta por él. Tiene razón el míster cuando dice que el equipo compite bien. Ayer el Oviedo hizo ese tipo de partido que se le atraganta a Las Palmas. Además, hay jugadores que tienen que dar gracias a Cervera porque Cervera se haya cruzado en su camino. Borja Sánchez, Viti, los de la cantera que subieron con Michu ahora son mejores jugadores".

Culebrón de aquí a final de temporada, la renovación del entrenador.

"Aquí es fundamental que sea feliz todo el mundo. A veces, solo pensamos en el club, pero el primero tiene que ser feliz es Cervera. No pido que sea un 'Moranco', pero tiene ese punto que hasta en la victoria ve el fallo. Está bien ese espíritu crítico, pero tiene que ser feliz y decir abiertamente que le gustaría quedarse".

No sé si Cervera es así o que Oviedo no le ha entrado aún en la 'vena'.

"Pues a eso me refiero. Oviedo lleva siglos aquí. O se adapta a Oviedo o ya está. A nivel futbolístico hay que entender también que Oviedo nunca ha bajado el pistón, aun estando en las categorías más bajas. Imagino que estarán esperando a que la permanencia sea matemática para solucionar lo del entrenador. Tengo dudas de si Cervera tira de El Requexón por necesidad o por convicción".

Tramo de calendario 'sencillo' para el Oviedo.

"El Oviedo lo que tiene que hacer es enganchar dos resultados y conseguir una victoria en casa, reengancharse en el Tartiere. Cuando llevas unas semanas ganando o sin perder cambia mucho el aire. Pasas de dudar de todo y de todos a morir".

El 'veletismo' del fútbol.

"Hace unas semanas decíamos que si la Ponferradina espabilaba uno de los dos asturianos caía al pozo. Yo estaba tranquilo porque hay cosas que se ven y hay equipos que tienen olor. El Espanyol tiene mala pinta, pero luego ves al Valencia y no se entrega. Deberíamos de aprender a vivir el fútbol semana a semana, pero es imposible".