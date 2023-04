Heri Frade en #DCA: "El Oviedo no está para perder el tiempo con el entrenador"

Después del tercer triunfo consecutivo del Real Oviedo, en Ibiza, los azules se asientan en la zona media-alta de la tabla. Lejos del descenso, pero también del playoff, en las oficinas del Carlos Tartiere ya se mira de reojo a la planificación de la temporada 2023/24. Hemos hablado con Heri Frade acerca de los frentes abiertos del Grupo Pachuca para el futuro más inmediato.

Qué pena que la reacción no llegase un poco antes, ¿no?

"La abuela, la bicicleta, las ruedas... Esto es lo que es. Vamos a cerrar matemáticamente la historia y, a partir de ahí, construir un nuevo proyecto con la primera piedra que hay que elegir, si no está elegida ya, que es el míster".

Esta es la línea para el futuro: sólidos atrás y mejor en la parte ofensiva.

"El equipo compite y compite bien. Saca mucho rédito a las ocasiones que tiene. Sergi Enrich ha dado un paso al frente para cargarse el peso ofensivo del equipo ante la baja de Bastón. Un paso muy al frente y muy largo. No tengo dudas de que Cervera convence a la plantilla, ahora toca que pueda convencer a la gente que toma decisiones en el Oviedo, además de a la afición, que creo que sí".

¿Qué pensará Cervera sobre su continuidad?

"He leído en Twitter a gente, habitualmente bien informada, que Cervera era la persona ideal para solidificar el proyecto del Valencia CF en el futuro. El día en el que el Oviedo se salve habría que anunciar varias cosas. Esta del entrenador debería ser la primera para empezar a trabajar".

Es un entrenador que necesita respaldo del club. Lo dejó claro en su etapa en Cádiz.

"Cervera tiene pinta de 'especialín', con todo lo positivo que encierra la palabra. Gaditano no es, por muy bien que se lo haya pasado allí. No tiene pinta de ser el que empezaba a contar los chistes. Para que Cervera se quede tiene que haber una oferta del Oviedo y que él quiera quedarse. Si no se quiere quedar, lo puede ir diciendo".

Si las dos partes no están convencidas al 100% es mejor dar un paso a un lado.

"El gran ejemplo es el Sevilla con Lopetegui. Su renovación fue una cuestión popular, aunque las partes veían un proyecto agotado. Si las dos partes quiere, adelante. Si hay dudas, cada uno por su lado. El Oviedo no está para perder el tiempo porque tres, cuatro o cinco semanas perdidas en un mercado tan ajustado como el de Segunda es mucho tiempo. Si Cervera se quedase, el mercado de jugadores adaptables a Cervera no es tan grande. Y si se va a reforzar la dirección deportiva, también es el momento una vez se consiga la salvación. Si Pachuca tiene clara la dirección deportiva, que estos decidan ya al entrenador, pero que la decisión se tome cuanto antes".

¿Qué te parece la evolución de Camarasa?

"Ya hablamos en su día que si recuperaba un 80% de su físico es un jugador enorme de Segunda, incluso de Primera. Hay gente que matizaba mis palabras semanas atrás cuando pedía un 'nuevo Brugman'. Lo llevo pidiendo todo el año, no es de ahora. Hay gente que ve a Camarasa en ese rol".

Sobre el fuera de juego señalado a Raúl Moro que termina en gol de Masca, ¿qué opinas?

"Espero que el fuera de juego semiautomático mejore las cosas. Nos fijamos en el corte del césped, pero a veces no es del todo recto. Me da pena por Masca porque se le nota que está buscando su gol. Me gustó el gesto de Sergi Enrich al final del partido recogiendo las redes con él. Y ojo a Raúl Moro que 'hace cosas'. En una plantilla de 25 jugadores, si me dicen que vuelve me lo quedaba".

Con Sergi Enrich, ¿terminarás pidiendo la renovación?

"Viene de la Ponferradina, pero tiene unos números acreditados en Primera y Segunda que merecen un respeto. Tenía la impresión de que podía salir regular, pero no siempre la primera impresión es la buena".