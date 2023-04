Heri Frade en #DCA: "Hay equipos peores que el Oviedo; la salvación está en el Tartiere"

El Real Oviedo sigue dejando buenas sensaciones en el juego, pero no termina de rematar los partidos para traducir esa mejora en victorias. Álvaro Cervera ha mostrado su preocupación porque el equipo no gana, aunque aún hay una distancia de cinco puntos de margen con el descenso. Heri Frade da su opinión en Deportes COPE Asturias sobre los ecos del empate frente al Eibar (1-1) y la situación actual del equipo a falta de ocho jornadas para el final de liga.

El Oviedo juega bien pero no gana.

“¿Cómo es posible que saques tantos córners y no seas capaz de hacer gol? Tanto balón colgado y Camarasa no llega a esos dos… puede ser cosa de suerte, de momentos. Tal y como está el Oviedo ahora tiene que hacerlo todo bien y más contra un rival como el Eibar. Hay que agarrarse a la imagen, pero con imagen no ganas puntos. Hay que enganchar esas dos victorias seguidas”.

Da la sensación de que hay equipos peores que el Oviedo.

“Claro que hay equipos peores que el Oviedo. La salvación está en el Tartiere, como está siempre. Un equipo que gana lo de casa se salva siempre. Los años a los que el Oviedo le ha ido mal es porque ha perdido en el Tartiere. Y empezar bien la temporada es clave. Y cuando empiezas mal, como este año, vas al tran tran”.

Viti Rozada y los piropos de Cervera.

“Es el Salvi de este Oviedo. El jugador que tira de ella cuando el equipo está atrás. El que saca algo cuando recibe un pelotazo. Hizo un gran partido. Cada vez se va viendo algo más de Montoro. Tuvimos también un buen Sergi Enrich, tiró bastante del carro. Tiene un punto de agresividad mayor, que a veces le sale rana como el día de la expulsión. Creo que la plantilla está dando una buena medida en esta situación tan tensa. Pero necesita una victoria”.

Camarasa y Koba, las balas en la recámara.

“Camarasa estando sano y en forma es jugador de Primera, pero seguramente no esté en forma, se coge con minutos. Tiene mucha llegada. Si estuviera al 90% una de las dos que tiene no se le escapan. Ojalá pueda ser que salga una renovación.

Incertidumbre con el entrenador.

"A lo mejor se puede embarrar el final de temporada si no se saben las reglas del juego con el futuro del entrenador. Tener clara la situación de Cervera de cara al Consejo puede ser importante. Pero el Oviedo sabe bien la ecuación: cada uno a lo suyo y hacer las cosas bien y conseguir los puntos que han pensar en un futuro en LaLiga Smartbank”.

Encuentro con Rubén Reyes y Noé Calleja.

"Me encontré con ellos en Getafe. Son oviedistas. Había una parte de la decisión de índole personal, quizá echen de menos Oviedo y se puedan dar otra oportunidad".