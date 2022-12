Heri Frade en #DCA: "Creo en la remontada del Oviedo"

Heri Frade, que dirigió la retransmsión del derbi asturiano en Tiempo de Juego, dio su opinión en el post partido de Deportes COPE Asturias después del triunfo del Oviedo ante el Sporting.

El Oviedo mantiene su hegemonía en los derbis. ¿Cómo lo explicas?

“Es una costumbre muy bonita. Es difícil de explicar. Históricamente nunca se ha dado dominar tanto esta suerte. Me sorprende. El Sporting ha tenido ratos muy buenos en derbis incluso que ha perdido. Y al Oviedo sí. Y con diferentes entrenadores y en diferentes situaciones. Muy contento. El sufrimiento controlado va a ser algo muy habitual del cerverismo”.

¿Con qué imágen te quedas del derbi?

“Los prolegómenos me fliparon. El himno de Asturias sonando… Me gustó mucho que no pasó nada al margen de lo deportivo”.

¿Qué no te gustó?

“Algunos gestos que se ven después. Más con lo que ves en redes sociales que lo que ves durante el partido. Pero bueno, lo enmarco más en la calentura”.

Los dos equipos se lo toman como si fuese la final del Mundial. Es el partido de la temporada.

“Me parece que decir que los seis puntos ante el eterno rival es la temporada. Valen para lo mismo. Marcan la dinámica psicológica del grupo. Espero que le siente bien al Oviedo ganar el derbi. Pero firmo perder los dos derbis y cumplir el objetivo”.

¿Crees en la remontada en la clasificación con Cervera?

“Creo en la remontada. Creo que hay que creer. Queda mucha liga y no te puedes conformar. Lo primero que hay que hacer es no tener que mirar hacia abajo. Es muy importante no tener el descenso a menos de un partido porque ahí empiezan los nervios”.

Cervera es el nuevo 'líder espiritual' del oviedismo.

“A mí sí me juran que la afición del Oviedo por cómo ha sido con otros entrenadores iba a comulgar con un entrenador que sin engañar a nadie iba a ofrecer lo que ofrece, no me lo creería. Es lo que toca. El Oviedo sabe lo que es sufrir y eso hace que cuando vienen mal dadás la gente olvide filias y fobias y empuje a los de azul. Cervera tiene sus principios, los está llevando a cabo y el equipo comulga con ello. Parece que físicamente está mejor y en comparación con lo que ofrecía con Bolo vuela”.

¿Entiendes el pique de los jugadores del Oviedo con los comentarios de jugadores del Sporting y la respuesta de Bastón?

“A veces me apetece contestar y ser burro, pero te pones a pensar y cuentas hasta 25 y paras. Cuando uno es deportista y está en un terreno de juego creo que es hasta humano poder contestar. Lo que se ha visto es en un vídeo del Real Oviedo y eso es que al club no le importa que se vea. Es feo recordar un pasado en Segunda B y Tercera, está atrás en el tiempo. Ojalá no les pase a ellos. No saben lo que se sufre”.