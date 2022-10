Heri Frade: "Cuando un entrenador usa la carta de señalar a los jugadores es que la situación es límite"

El Real Oviedo sigue metido en crisis de resultados. Y de sensaciones. Los azules no son capaces de voltear la dinámica y no parece que pueda haber atisbo de reacción. Bolo lo ha probado prácticamente todo y no acaba de dar con la tecla. Analizamos la situación con Heri Frade, periodista de la Cadena COPE.

Y es que los resultados no acaban de llegar, abriéndose cada vez más grietas, como afirma Heri: "La sensación es que está saliendo todo mal. Cuando un entrenador no hizo lo que hizo Abelardo en Los Cármenes, si no que casi señala a los jugadores... Cuando un entrenador juega esa carta es que ve que la situación es límite y busca tocar el orgullo de la plantilla. En estas situaciones todos parece peor de lo que son, pero hay jugadores que sabemos lo que pueden dar. El caso de David Costas o de Luismi".

Heri también advierte que ahora no vale echar la vista atrás: "Digo que ha salido mal, pero no podemos hacer ahora la de que se veía venir. Cuando Bolo ficha por el Oviedo, el 90% de los oviedistas pensábamos que caído Ziganda, era la mejor solución. Era una buena solución. Luego te metes en una pretemporada de lesiones, ya llegará el gol... Pero seguimos en ese punto. El Real Oviedo no es la Ponferradina. Cambios ha hecho todos. Ha tocado todas las teclas del piano pero no acaba de sonar la melodía".

El pasado miércoles el Tartiere estalló al término del encuentro, después de cuatro derrotas en casa: "El oviedismo está manejando esta situación de manera muy futbolera. Equipo que no gana, hay protestas y se pide la cabeza del entrenador. Si gana en Albacete seguirá y si palma caerá. Es fútbol. La gente animó al equipo con lo poco que le dio. Y cuando se terminó se dictó sentencia. Ahí no puede haber queja".

Las expectativas se pusieron altas, y quizá la exigencia se haya subido: "Igual entre todos hemos focalizado mucho el objetivo del ascenso. Vienes de casi lograrlo, pero los veranos son duros y la categoría es muy capulla. De un año para otro como te metas en el bache, aunque tengas la misma plantilla, puedes pasarlas canutas. Yo estoy feliz en Segunda y lo que no quiero es bajar de ahí. Hay gente que parece que le cuesta estar en Segunda. Que jugamos en La Corredoria contra el Pumarín. Estoy muy a gusto en el fútbol profesional. Ya subiremos a Primera. Le hemos dado los diez partidos a Bolo y de momento sale mal".

Heri no descarta una reacción del equipo: "En el fútbol me lo espero todo. Hemos visto a un Oviedo atascado y luego estar diez partidos sin perder. Casi el año pasado. El efecto liberador que puede tener enganchar dos victorias en una situación así te puede hacer que todo cambie. El equipo necesita dos resultados seguidos y tienen que llegar ya. Y si no, como siempre, siempre caerá uno".