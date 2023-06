Heri Frade, en COPE Asturias: "Pachuca ha hecho por acoplarse al fútbol español"

Heri Frade ha analizado en Deportes COPE Asturias la renovación de Víctor Camarasa y la rueda de prensa de Martín Peláez, presidente, y Roberto Suárez, director deportivo.

¿Con qué te quedas de la rueda de prensa de Peláez y Suárez?

“Me quedo con la claridad con la que se respondió a casi todo. Este tipo de ruedas de prensa suelen durar mucho más, pero eran tan claras que no necesitaban repregunta. Pachuca ha hecho por acoplarse al fútbol español y en ello siguen”.

El titular es la renovación de Camarasa.

“Sobre todo por cómo os pilló. No entendía casi nada de lo que estaba pasando al final. Es una gran piedra sobre la que edificar algo. Sabían que era importante que Camarasa siguiera. Si la intención era despertar la ilusión de un equipo fuerte y competitivo, fantástico”.

¿Qué te falta en la plantilla?

“Falta un portero que compita con Braat. Y luego suplir lo que se vaya. No me quedó claro lo de Bretones, parece que se lo van a poder hacer pensar. Sería un agujero a tapar. Y en la delantera me falta casi todo. Obeng no está claro, Bastón no lo sé y Sergi Enrich veremos. Falta un delantero y saber otras gestiones. Alargar la cesión de Moro. Con la tranquilidad de que en Vetusta significa mucho. Con jugadores hechos en tiempo y en forma y a los que Cervera vaya sacando”.

Subida de abonos.

“No suele ser muy popular. Si se va correspondiendo con fichajes y avances que generen ilusión y compensen la subida…”.