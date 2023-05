Heri Frade, en COPE Asturias: "Las cosas han salido muy bien cuando pintaban muy mal"

¿Es significativo este tramo final de temporada para sentar las bases del año que viene?

"Cervera ha estado mucho tiempo, claro que vale. El tiempo suficiente para marcar su manera de entender la Segunda División. Quizá le gustaría hacer otras cosas, pero adapta su idea a los futbolistas que tiene. Las cosas han salido muy bien cuando pintaban muy mal cuando él llegó. Tenemos el cardiólogo pagado porque jugamos mucho tiempo con el 'culo' de los centrales en la 'nariz' del portero (risas). Contra el Racing debiste empatar, incluso perder, pero lo ganas. Ahora hay que encontrar los jugadores que mejor se adapten a su idea".

¿Qué tienes ganas de ver en este mercado?

"Me inquieta el rol de Borja Sánchez. Creo que hace muchos esfuerzos, pero no le renta. Se deberían dar una oportunidad para entenderse. Borja llegó con la rémora de la lesión y eso le ha lastrado a nivel físico en la era de Cervera. Me parece que es buenísimo y tiene una calidad inmensa y puede darle mucho al Oviedo. Espero que puedan entenderse. Si no es en banda, que sea por dentro".

En banda no parece que Borja Sánchez encaje con Cervera. Quizá en la mediapunta...

"Es que si no lo ve competir ahí es difícil. Dentro del Grupo Pachuca puede tener encaje allí e incluso podría interesar en Primera. Creo que tiene salida de sobre si no se entienden las partes. Deberían olvidar lo que han vivido hasta ahora y empezar de cero este verano. De esa forma se podrían tomar las decisiones con más peso y más entidad".

Borja Bastón.

"Me preocupa que salga si el recambio no es similar. Entra en una fase de su carrera donde querrá un mayor beneficio económico, aunque la pasada temporada dijo 'no' al Cádiz por quedarse en Asturias. No tiene por qué quedarse nada si no quiere, pero que los recambios sean de la misma garantía y más hablando del hombre que mete los goles".

Raúl Moro.

"Me gusta mucho. Tiene técnica, largo recorrido y eso enamora a Cervera. Lo hemos visto en Cádiz y ahora en Oviedo. Sabe muy bien lo que hace y no habrá supuesto una inversión muy grande".

Cervera se ha encargado de bajar las expectativas del año que viene después del partido contra el Racing.

"El 'sí o sí' en esta categoría es muy difícil, que se lo pregunten al Málaga con Rubén Castro y compañía. Es muy difícil reconducir una situación que empieza tan mal en esta categoría, por eso tiene tanto mérito Cervera. El Oviedo ha sido el único que se ha recompuesto, junto al Zaragoza que se está acostumbrando a eso en los últimos años. El Oviedo ha reconducido una situación con Cervera haciendo cosas totalmente diferentes a lo que estaban haciendo. Aún así, algo de calidad no es incompatible con la idea de Cervera, ya se encarga él de recordarlo en rueda de prensa. Por eso es importante Borja Sánchez, que se quede Raúl Moro, Camarasa...".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Quién no quieres que baje de Primera por ser una amenaza en Segunda el año que viene?

"El Espanyol en Segunda tiene mucho 'power'. Es de los inversores extranjeros que más dinero se ha gastado para intentar mantener al equipo en su sitio. Mantuvo en Segunda a RDT o a Embarba. Nunca ha estado dos años seguidos en Segunda".

Un último apunte.

"Lucas Ahijado ha hecho una temporada espectacular. Una regularidad increíble. Saca un '7' el día que menos nota saca. Me ha sorprendido muchísimo".