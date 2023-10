Heri Frade, en COPE Asturias: "Carrión ha abierto las ventanas y ha liberado el talento"

Heri Frade, presentador de Tiempo de Juego en la Cadena COPE, ha analizado la actualidad del Real Oviedo en Deportes COPE Asturias, con especial atención a la figura de Luis Carrión. El entrenador catalán le ha cambiado la cara al conjunto azul con 10 puntos de los últimos 12 posibles.

¿Queda declarado el 'Efecto Carrión?

"Sí, es evidente que algo ha cambiado. Se han abierto ventanas y se ha liberado el talento de futbolistas que quizá estaba encorsetado por la idea del míster (Cervera), lo cual habla bien de los futbolistas porque supieron adaptarse a la sinfonía que les pedía antes su anterior director de orquesta. El nuevo director de orquesta va más con los 'valores musicales' de la propiedad, que ha sabido reconocer su error con Cervera".

Declaraciones de Jesús Martínez en LNE asumiendo su "error" renovando a Cervera.

"Me parece un acto de contricción que está muy bien. A veces te dejas llevar por la corriente, la corriente de los resultados de Cervera que le dio la vuelta a la situación. Quizá en un sitio como Oviedo un entrenador como Cervera es para salir de una situación, pero no va a largo plazo. Todos los clubes tienen una personalidad que, si no se sigue, es para conseguir resultados. Recuerdo lo que hizo Bielsa en el Athletic de Bilbao, que fue a contracorriente de la historia y la manera de jugar del Athletic. Llegó a dos finales y tuvo resultados pero aguantó lo que aguantó. Lo de Cervera sin resultados no sirve. Había cierta condena al talento del futbolista que convertía al jugador en menos de lo que realmente era. El mensaje de Cervera en demasía podía ser nocivo".

¿La propuesta de Carrión encaja mejor en la historia del Oviedo que la de Cervera o Ziganda?

"Encaja mejor que la de Cervera, seguro. Ziganda tenía buenos partidos, pero había otros muy aburridos. No hay que obviar que los dos hicieron su trabajo. Ziganda tuvo su capacidad de estar dos temporadas y media. Luego no siguió y yo defendí su continuidad antes de los experimentos de Bolo y Cervera. Es una buena noticia que la propiedad actúe en tiempo y forma. Han intervenido a tiempo. Las cosas están funcionando así que la decisión en el corto plazo es un acierto. No es fácil en Segunda acumular cuatro partidos sin perder y ganar tres de ellos. Con esta dinámica, aunque es evidente que queda mucho aún, el Oviedo no solo estaría en playoff, estaría más arriba".

¿Qué te dice el Oviedo ahora cuando le ves jugar?

"Pienso que quiere ser protagonista con balón y que los minutos 'cum laude' fueron en Elda. En Butarque el equipo estuvo muy bien aunque el Lega tuvo más ocasiones. Estuve hablando gente del Leganés y me dijeron eso de 'sois el mejor equipo que ha pasado por aquí'. Este Oviedo es protagonista pero tampoco es talibán del estilo".

A nivel defensivo no ha perdido solidez el Oviedo.

"Yo diría que ha ganado. Quizá cuesta más en transiciones, pero creo que ha ganado también a nivel ofensivo. También digo, y sirve en descarga de Cervera, que el Oviedo empezó el curso con pretemporada con puntos. Cuando te mueves en el mercado con las 'habas contadas' quiza tienes que introducir las piezas con puntos en juego. Carrión está beneficiándose de esas primeras jornadas con Cervera al mando".

Nuevo papel de Cazorla con Carrión.

"El encaje de Cazorla es más fácil ahora. Después de cerrarse el fichaje estuvimos en el programa Marcos López y yo y nos costaba ver el encaje con Cervera. Ahora creo que se siente más mimado, con gente dentro del club que sabe lo que necesita. Los jugadores veteranos necesitan competir. La comunicación es total para que lo que primero fueron cinco minutos luego fueran diez, luego veinte, luego treinta y quizá después sea un tiempo. ¿Has visto cómo las pone? Qué calidad tiene, qué balon parado. Es un lujo".

Cazorla y su papel como mentor en el vestuario.

"Y si los que están alrededor tienen la capacidad de escuchar, no solo mirar, tienen mucho que aprender. Creo que Lopetegui dijo el otro día que los futbolistas no saben de fútbol. La manera de jugar de los 90' y los 2000 ha cambiado hoy en día. También algunos valores, que Cazorla encarna perfectamente, se han perdido con la mercantilización. Espero que además de tenerlos también los sepa transmitir".