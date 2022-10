Heri Frade: "Con portería a cero, ganas un punto. Es lo que toca de momento, hasta salir de esa posición"

El Real Oviedo visita este sábado Mendizorroza. Uno de los campos complicados de la categoría. Los últimos días han sido días de cambios en el conjunto azul, que mira al futuro esperando haber acertado en las decisiones tomadas. Analizamos con Heri Frade, periodista de COPE, la actualidad del equipo carbayón.

Después de la victoria en el último partido ante el Málaga, el Real Oviedo visita al Alavés. Heri firma el empate: “Firmo el empate. El Oviedo necesita dos resultados buenos seguidos. Y empatar en Vitoria es un buen resultado. Con portería a cero, ganas un punto. Es lo que toca de momento. Hasta salir de ahí, de esa posición. Si flojea el nivel de puntos del equipo con esta apuesta, me recordaría un poco al debate de la época de Pacheta, salvando la categoría. Cervera se sostuvo en Cádiz hasta que acabaron los resultados”.

Uno de los nombres de los que más se ha hablado en los últimos días es el de Rubén Reyes: “Mi orgullo oviedista y de gestor amateur evitaría una llamada. Al menos tan pronto, sin que el tiempo hiciera su trabajo. No solo de cara al aficionado, también de cara al orgullo propio de la entidad. Intentar rescatar a un director deportivo que te dejó en el momento más decisivo de un director deportivo... Me parece que tienes que verte muy desesperado o con muy pocas opciones para volver a recurrir a él".

Pachuca va poco a poco implantando su método, con la sensación de que todavía hay cosas que se mantienen de la época anterior: “Forma parte de la prudencia empresarial. Ver lo que hay, con quien te puedes quedar, quien entiende tu forma de trabajar. No es una mala manera de entrar. Luego tienes que seguir tomando decisiones. Con Bolo se tomó y la extirpación llegó hasta el director deportivo. No sé si eso puede llegar a tomar más decisiones. Lo del campo es más importante, pero hay muchas más cosas en el club. Hay departamentos que funcionan, pero yo creo que hay otros en los que se están pagando peajes“.

Las lesiones asolan al Real Oviedo: “Son muchas bajas, muchas historias, hay que mirar también de donde vienen. Las que vienen de un traumatismo pueden ser mala suerte, pero tanta lesión muscular... Puede que no se haya hecho algo bien".

Heri también pone el foco en los jugadores a la hora de analizar los problemas del arranque liguero: “Los jugadores tienden a irse de rositas de las crisis. Y aquí creo que ha pasado lo mismo. Hay jugadores que han estado tapaditos, que se han rascado la barriga, consciente o inconscientemente y no han dado su nivel. Tengo la sensación de que han estado demasiado tapados y no ha habido demasiados mea culpas. No todo era Bolo".