Heri Frade: "La afición piensa que ya ha visto el final de la película"

El Real Oviedo tiene serias opciones de jugar el 'play off' de ascenso. Los azules, a falta de cinco jornadas, están a tres puntos del sexto clasificado. Sin embargo, la afluencia de aficionados este domingo al Tartiere -por debajo de los 13.000 seguidores- ha generado muchos comentarios. Era un encuentro clave y se vieron partidos en jornadas anteriores con más y mejor ambiente en el estadio.

En su análisis en Deportes COPE Asturias, Heri Frade ha explicado los motivos que, en su opinión, hacen que la afición no termine de 'engancharse' al equipo. "Los aficionados del Oviedo tienen la sensación de que están viendo 'Verano Azul', que esto ya lo han visto una vez y otra, y que lo van a ver por tercera vez. Y que Chanquete va a morir en el penúltimo capítulo. La gente se sabe la película y cree que el final ya lo ha visto", reflexiona el periodista asturiano en referencia al desenlace de las últimas temporadas. "¿Es difícil alcanzar el 'play off'? Sí. ¿Imposible? No. Estamos mejor que hace algunas semanas", recuerda Frade.