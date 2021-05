ESCUCHA EL ANÁLISIS DE HERI FRADE EN DCA.

"Consternado, como todo el mundo. Que un trabajador de tu equipo, joven, desaparezca así...". Heri Frade interviene por primera vez en DCA tras el fallecimiento de Francesc Arnau. El periodista muestra su enfado con LaLiga: "Ya les vale. No puede ser que un club esté enterrando a su director deportivo y los futbolistas jugando un partido. Es una vergüenza. Además, era un partido intrascendente. Todos en el club tenían que haber podido ir al sepelio, también los jugadores. Ya sabemos que esto es un negocio, pero a ver si lo disimulamos un poco".

"La puñetera vida es así, esto no para...". Heri se refiere a la necesidad del club, en unos momentos tan duros, de reconstruir la parcela deportiva a las puertas del mes de junio y de una nueva temporada. El Oviedo está ya con el proceso en marcha para fichar un nuevo director deportivo. Los dirigentes estudian diferentes opciones de fuera de Asturias. "Fuera está la experiencia, los hombres a los que tiene que aspirar el Oviedo. Es un cargo muy importante. Como dije con el entrenador, no puede haber experimentos. El Oviedo tiene que aspirar a un director deportivo que acredite éxitos en los últimos años. Habrá que llamar a los mejores, el 'no' ya lo tienes", explica el presentador de 'Tiempo de Juego'.

"A la gente del Oviedo ya no le vale con estar penando por Segunda. A mí, esto me parece una balsa de aceite comparado con ir a jugar a Ceares. Pero se quiere ya un salto importante. Y tenemos que intentar traer a los mejores y que vengan con hechos acreditados. No veo a nadie en El Requexón o en las oficinas del Tartiere que pueda acreditar eso. El Requexón está más bien para tomar ahí decisiones que para el continuismo, y mucho menos para la promoción. El Vetusta ha bajado, el División de Honor se ha salvado con un cambio de entrenador", recuerda Heri Frade.

"Estamos en una categoría donde priman los detalles, todo está muy igualado. Hay que tener acceso a los jugadores, hay que tener un nombre. No es lo mismo que te llame 'x' a que te llame 'y'. A veces no solo es cuestión de dinero sino de caras, de quién está al frente, de su capacidad de arrastrar", dice sobre las cualidades del próximo responsable deportivo del Real Oviedo.

Heri Frade pone un ejemplo. Él cogería el teléfono y: "Fran Garagarza, buenas tardes. Para empezar. Y a partir de ahí pones el listón. Sé que tendrá ofertas de Primera pero ¿y si no las tiene o no le convencen? Esta figura es capital, como la del entrenador. Es mejor gastarse el dinero en un buen director deportivo que en cuatro fichajes mayores de 24 años para el Vetusta. No sé lo que cobra Garagarza, pero que se lo pregunten al menos. Que el Eibar ha estado en Primera pero no es el Liverpool, y este hombre lo cogió mucho más abajo. Hay que hacer un ránking y empezar de arriba abajo. Es el momento de hacer esa reforma integral que necesitan las estructuras del Oviedo; es evidente que ahora mismo no dan para conseguir el salto a Primera".