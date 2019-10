Heri Frade analiza al Real Oviedo en DCA

Heri Frade vio un partido en el que “el Málaga exigió mucho” y al Real Oviedo “se le vieron las costuras, con un bagaje en campo contrario muy escaso”. El periodista insiste en que “casi es mejor no mirar la clasificación. Hay que meter puntos al granero y no mirarla, porque hace daño a la vista. Es doloroso verlo. Al equipo le toca mejorar en la parcela defensiva, pero que tampoco sea funcionar como una manta corta. Que tapar lo de atrás no signifique perder mordiente arriba. El objetivo es conseguir el equilibrio”.