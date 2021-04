"Tiene mérito contar con cinco puntos sobre el descenso con el volumen goleador de los delanteros"

ESCUCHA EL ANÁLISIS DE HERI FRADE EN DCA.

“Tranquilo no estoy, pero tampoco estoy hecho un desastre”. Así resume Heri Frade su estado de ánimo respecto al Real Oviedo, que tiene cinco puntos de ventaja sobre el descenso. “Contra el Girona fue un partido muy típico del Oviedo de esta temporada. El problema sigue siendo el mismo: que es muy romo en ataque, que los delanteros tienen lo que tienen. Un delantero que se pone delante del portero y prefiere buscar un penalti que rematar. Sorprende la fe exagerada que le tiene Ziganda a Obeng. Yo probaría alguna vez con Borja Valle como titular, aunque en los ratos que le estamos viendo esté lejos de su mejor versión”, explica en DCA.

“El plan de partido fue muy parecido al del derbi, pero en Gijón salió como plan obligado tras adelantarte en el marcador. Y no siempre un lateral te va a meter el gol. De verdad, tiene mucho mérito que el Oviedo esté cinco puntos por encima del descenso con el volumen goleador que están mostrando sus delanteros”, añade.

La llamada del Oviedo

Heri Frade también responde sobre la llamada del Oviedo al Sporting, desvelada por el club rojiblanco, sobre los chicos de la cantera. “No habría que mover a ningún chaval hasta la edad cadete. Si fuera padre o club, no movería a los chicos hasta esa edad. Una cosa es un pacto de no agresión, pero si alguien te viene... Una cosa es ir a por ellos y otra que te vengan. A mí, en el Lenense, si me viene un chico de Mieres que quiere jugar en Lena, por el motivo que sea, quién soy yo para decirle que no. Hay que dejar a la gente que haga ejercicio de su libertad. Tocar es llamar; que te vengan no es tocar”, explica el presentador de 'Tiempo de Juego'.

El no regreso de la cantera del Sporting

El periodista asturiano entiende la postura del Sporting de no jugar el próximo torneo de la Federación Asturiana: “En nuestra directiva teníamos bastantes dudas. Hay gente de riesgo, por edad, en el club. Y se trata de mover a los hijos por entornos que no son los tuyos. No sé si es una buena idea, pero si lo hace el equipo de al lado y no lo haces tú...”.

“Si me preguntan, digo que es hasta mejor no jugar. En el Lenense hicimos una consulta a los padres, que estaban deseando que los niños compitieran. En el Sporting ni están entrenando. Sí me creo que pueden no verlo como algo lógico el volver a competir, pero me cuesta creer que el Sporting no tenga la cintura institucional y económica para no ponerse a entrenar, el club tiene músculo suficiente para habilitar alguna zona en Gijón o alrededores para la cantera. Los padres ven un año perdido, porque es así, pero igual es mejor esto que otra cosa”, observa Frade.