"No hemos perdido ni un segundo en hablar del Sporting"

Situación de bajas

"En principio Rodri es el único jugador no disponible. EL resto han ido avanzando durante la semana. Joni y Viti están en condiciones, Carlos Isaac ha ido mejorando. Sí al 99% para disponer de ellos".

El vestuario prefirió empate en Ponferrada, cómo ha sentado la semana al Oviedo en playoff

"No le hemos dado vueltas al partido que no hemos jugado nosotros. Sí sigues los resultados, pero es el que se ha dado. Ahora estamos en una posición que estamos persiguiendo. A ver si somos capaces de llegar al quinto puesto. Tenemos que mirar hacia arriba, tenemos que hacer un gran partido. Si se consiguen resultados positivos, el ambiente es de ilusión, de alegría. Hemos entrenado bien por el buen humor y por cómo se han comportado los jugadores. Estamos en situación de no pararnos, de seguir con esta actitud".

Asistencia al Tartiere y mensaje

"La afición se está ilusionando. Por lo que leo y me comentan, parece que habrá una gran entrada. La afición siempre está con nosotros. Es una afición muy sufridora, necesitada de ilusión, de esperanza, de engancharse a algo que ilusione. Nos quedan dos meses para pensar en ese objetivo. A ver si entre todos somos capaces de mantenernos. Faltaría más que yo le diga nada, muy contento de haberla conocido".

Semana se ha hablado del derbi, polémica de entradas

"Está bien que el club esté centrado en lo que tiene que estar. Entendemos la polémica, sabemos la importancia de cualquier derbi. En ese sentido, el derbi asturiano tiene una relevancia especial. Está bien que centremos en lo nuestro".

Cómo se aísla plantilla

"No hemos hablado nada o casi nada. Es sencillo, tenemos un objetivo cercano ilusionante. Solamente por entrenamientos, recuperando a gente, pensando en el domingo. Son suficientes condicionantes para pensar solamente en el Leganés".

Depender de uno mismo

"Las diferencias son mínimas. Hay muchos equipos que pueden optar a la sexta plaza. Hemos llegado, pero las diferencias son mínimas. Todos quieren ir para arriba. Miramos de reojo abajo. Nuestro objetivo es mirar arriba. No podemos perder la mirada, pensar en lo que podemos ganar".

¿Le preocupa que no se haya hablado mucho del Leganés?

"Nosotros solamente hablamos del Leganés. No hemos hablado nada del Sporting. Los jugadores no han hablado conmigo. Lo que hemos respirado en el vestuario, en el campo… no hemos perdido ni un segundo. No tengo ningún problema en hablar de ello. Es una pena que las dos aficiones juntas no puedan disfrutar ni dar colorido en las gradas. No quita que estemos centrados en el Leganés, no hemos perdido ni un segundo en ello. Tenemos un partido cercano y suficientemente importante".

¿Cómo está usted?

"Estoy como siempre. Estoy como siempre. Ni me voy a creer ni no creer. Si estamos centrados en lo nuestro. No cambia la semana si ganas o no, sí cambia el humor. Ves sol en un día nublado. No me cambia el carácter ni forma de ser. Nos centramos en lo nuestro. El día a día de la preparación de un partido. Cuando las cosas no van bien, disfruto mucho de venir al Requexón. No me en exceso mi percepción, de la suerte que puedo tener de estar aquí".

4-4-2 innegociable en casa

"No, como se pudo ver en Valladolid".

Varios jugadores con cuatro amarillas, ¿temes que les condicione?

"No, porque hemos tenido opciones. Ni se me pasa por la imaginación. El siguiente partido es el más importante. Me da muy mal rollo esas cosas de provocar pensando en el futuro. Tenemos que estar centrados en el Leganés. Quién sabe si uno provoca una tarjeta y se te lesiona el que iba a jugar. Esas cosas las carga el diablo. Tenemos una plantilla más que suficiente. Si tenemos una baja, jugará el que esté preparado. Me parecería una gran equivocación".

Leganés con Nafti

"Empezó con irregularidad la temporada. Tiene jugadores que todos hubiesen firmado en agosto. Una plantilla excepcional. Están yendo de menos a más. Están intentando engancharse arriba. Los que juegan y los que salen tienen una calidad tremenda. Te infunde respeto. Sabemos que es fútbol. Nada es matemático. Hay plantillas que podían estar arriba por el presupuesto y otras que no y se mantienen. Les tenemos respeto".

Día importante con la fundación y presencia de Arturo Elías

"Es importante que el club vaya dando pasos, crezca, amplíe su estructura. Creo que lo de hoy es un valor añadido, que hay gente que trabaja bien y hace cosas por el club. Viene hoy Arturo, no ha podido venir por lo que ha rodeado estos años al mundo. Puede estar aquí y todo el mundo lo va a agradecer. Sabemos que aunque no ha estado, mantiene contacto con toda la gente del club. Tenerlo de cerca, sabemos que es alguien positivo, que da energía e infunde ánimo a lo que es el club".