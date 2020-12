“Hemos mejorado fuera, pero tenemos que hacernos fuertes en el Tartiere”

Sergio Tejera sigue avanzando en su recuperación y trabaja en El Requexón para volver con el Real Oviedo. El mediocentro del equipo azul asegura que "seguimos los plazos. No queremos correr e ir más rápido de lo necesario, ya que no queremos volver a recaer. Con ganas de regresar pronto", destaca el futbolista catalán, ausente de los últimos encuentros por lesión.

Tejera reconoce que "es duro ver (los partidos) desde fuera. El equipo ha estado bien y hemos sacado partidos adelante que no eran fáciles. Juegue quien juegue, este equipo responde". Respecto al Mallorca, rival de los azules del domingo, admite que "viene un equipo de la zona alta. Será complicado. Es un equipo intenso. Tenemos que ser fuertes en casa. Lo afrontamos con la mayor confianza posible".

El capitán del Real Oviedo admite que antes de la lesión estaba en un buen momento, pero pese a las pequeñas molestias quiso seguir jugando. "Me encontraba bien, no veía problemas. Se me fueron cargando los isquiotibiales en las últimas jornadas. Pensé que estaba mejor y forcé más de lo necesario. Toca aprender de eso, aprovechar el tiempo para cargar las pilas y volver de la mejor manera posible".

El futbolista mantiene el mensaje ambicioso que sus compañeros han lanzado a lo largo de esta semana. "Afrontamos la segunda vuelta con la mayor ilusión del mundo, sabemos que si hacemos las cosas como estamos haciendo y mejorando ciertos aspectos, el equipo puede luchar por todo. Tenemos los pies en el suelo, sabemos que la categoría es complicada y no queremos sufrir como el año pasado", explica. Además, reconoce que el conjunto oviedista ha "mejorado fuera de casa, hemos sacado muchos partidos. Tenemos que mejorar en el Tartiere y hacer más puntos que en la primera vuelta. Hacernos fuertes en casa será importantísimo". El Tartiere como asignatura pendiente.

Con el 2020 a punto de terminarse, también tiene deseos para el nuevo año. "No volver a tener ninguna lesión. Creo que he aprendido a conocer un poco mejor mi cuerpo cuando llegan esos avisos para saber frenar un poco. Intentar darle una alegría a nuestra afición, se lo merecen", concluye.