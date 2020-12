El director deportivo del Real Oviedo, Francesc Arnau, explicó durante la presentación de Borja Valle la situación del club azul en cuanto al tope salarial y al mercado de invierno.

Tope salarial

“Teníamos un tope salarial cuando terminamos el mercado de verano. No esperábamos tanto, pero teníamos un sobrante para acometer alguna operación gracias a la ampliación de capital. Hace dos semanas hubo un cambio de criterios, se nos redujo a cero. Hemos estado rascando y viendo posibilidades de ajustar números para inscribir a Borja. Ahora estamos equilibrados, tenemos salario-Liga cero. No podríamos fichar más”.

“Hay muchas partidas. Hay que certificar ingresos. Pudimos certificar pequeños ingresos que nos permitieron sumar la cantidad suficiente para estos números. Son negociaciones con LaLiga. Son los contables los que debaten con ellos. Proponen ingresos y los aceptan o no. En estas dos semanas de trabajo hemos conseguido que hubiera dinero para firmar a Borja Valle”.

Adaptación tras la circular de LaLiga

“Siempre hay distintos planes. Con todo esto del COVID y las consecuencias, tenemos que estar más pendientes para adaptarnos y ser flexibles. La prioridad era firmar en la posición que hemos firmado, la de Borja. La planificación, a partir de ahora, dependerá de las salidas. No podemos hacer fichajes, a no ser que nos lo gestionemos nosotros”.

“El principio del escenario, de nuestro plan prioritario, lo hemos podido hacer normalmente. Haremos cosas siempre que puedan mejorar el nivel de la plantilla. Si no, nos vamos a quedar con lo que tenemos. Estamos contentos con lo que hay. Es un grupo amplio, con Borja somos 25, y son 26 con Javi Mier. Con el COVID puede aparecer un brote que te deje debilitado. Este año la plantilla es más larga por este asunto”.

¿Salidas de Brazao y Aburjania?

"No tenemos prioridad porque de momento no hay nada oficial de que pueda haber alguna salida. Estamos contentos con los porteros, Joan y Gabriel. Si hubiera una posibilidad de que saliera Gabriel, valoraríamos reforzar la portería. Estamos contentos con los porteros que tenemos. El tema de Aburjania es el mismo. Son jugadores del Oviedo. A nivel de dirección deportiva no hay oferta ni nada oficial de que vayan a salir. No estamos moviendo el mercado en ese sentido”.

“El tiempo siempre da o quita razones. A veces hay jugadores que en un sitio no son capaces de encontrar su sitio y en otro sí lo hacen. Estos jugadores no están entrando en la dinámica. Hay condicionantes. Influye que otros jugadores aparezcan. En este caso se analizan las situaciones concretas. Valoraremos cada caso. No me preocupa que hayan sido fichajes míos o de otro. Aunque todos los que hubiera traído tuvieran que salir, no pasaría nada”.

Situación de los cedidos

“A Mujica y Cedric les ha afectado tener una plantilla alta y no haber tenido bajas. Tenemos una plantilla amplia y hay jugadores que se ven afectados. Así es la dinámica del equipo. Con Mujica estamos tratando la salida. Con los demás estamos en contacto y valoramos situaciones. Estamos contentos con los que están y sabemos lo que nos van a aportar hasta el final de la temporada”.

El lateral izquierdo

“El lateral izquierdo siempre ha estado rondando. Si vemos algo que pueda mejorar lo que tenemos, lo haremos. También dependerá de las salidas. No tenemos salario-Liga. No podemos quitar un delantero y meter un defensa. Si no vemos nada que nos mejore, no lo haremos”.

¿Refuerzos en la portería?

“Hemos analizado distintas situaciones en el caso de que saliera Gabriel. Espero y deseo que se pueda quedar al final del mercado. Espero que Gabriel y Joan puedan continuar con la competencia que tienen”.

Diegui Johannesson

“La situación de Diegui está igual que en verano. Le buscamos salida porque está contando poco. Su situación contractual hace que sea más fácil que se quede aquí. Los equipos que han preguntado por él cuesta mucho que asuman su salario. La posición no ayuda. Es una posición que en el mercado no se busca”.

Duración del contrato de Borja Valle

“Con Borja lo negociado fue firmar seis meses. Al final se vería. Si la cosa va bien, espero que los dos deseemos quedarnos. Desde un primer momento se negociaron seis meses, hasta el 30 de junio”.

Renovación de Nieto

“Estamos hablando. Vamos justos de salario-Liga. Lo más importante de la relación entre Juanjo y el Oviedo es que nos dé el máximo rendimiento hasta el final de la temporada. Estamos en contacto casi diario”.