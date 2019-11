El Liberbank Oviedo Baloncesto modifica su plantilla para dar un impulso a un equipo inmerso en dificultades. Los escoltas Tre Coggins y Gunnar Ólafsson dejan de pertenecer al club, que incorpora de nuevo a Davis Geks para sustituirles.

“Están siendo semanas bastante intensas. El equipo no está funcionando como nos gustaría. Llegados a este punto, hemos tomado la decisión de hacer estos cambios. No es cuestión de señalar a nadie, son dos profesionales como la copa de un pino, pero quizá el equipo les pedía algo que no podían hacer. Es más una responsabilidad mía, de planificación. Teníamos la oportunidad de hacer algún cambio y se nos puso a tiro la reincoporación de Davis. Cuanto menos arriesguemos ahora, mejor. Él ya conoce el club, la Liga... Estamos muy contentos con su vuelta”, explica Héctor Galán en una entrevista en Deportes COPE Asturias.

El director general del Oviedo Baloncesto recuerda que Davis Geks “fue una pieza muy importante en los dos años anteriores. En Lituania no le estaba yendo muy bien y su predisposición para volver ha sido máxima”.

Galán adelanta que el club trabaja en darle algún giro más a la plantilla: “Seguiremos trabajando para ver si el equipo recobra un poco la chispa que parece que le falta. Puede haber más movimientos, nuevos cambios. Seguimos analizando dónde están los fallos cometidos en verano, e intentaremos movernos, con el límite del asunto económico. Hay un presupuesto aprobado y no se puede incrementar un euro. Es un ejercicio complicado. En eso estamos”, explica.

El Liberbank Oviedo intenta digerir su mal inicio de temporada, una situación nada habitual en el club asturiano. “Creo que nos está costando entender que esto podía pasar, que algún año las cosas no irían bien. Queda un mundo por delante, pero no hemos arrancado como nos hubiera gustado. Hay que saber trabajar cuando la dinámica está en contra. Confío en que lo vamos a poder solucionar. Y que el equipo volverá a transmitir sensaciones buenas. Hasta ahora, hemos sido irregulares; los jugadores no acaban de creerse que son un buen equipo y que pueden competir contra cualquiera, que es lo que yo creo”, concluye Galán.